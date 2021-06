Sevilla en un cajón

Caramba, cada vez que la Junta retoma algún tema realmente importante para Sevilla recoge el asunto de un cajón. El metro estaba en un cajón, el tranvía de Alcalá, en un cajón, la conexión Santa Justa-San Pablo en un cajón, el hospital Militar, en un cajón, la pasarela Mairena-Ciudad Expo, en un cajón, las Atarazanas llevan diez años que las sacan y las guardan en un cajón, ¿cuántos asuntos realmente importantes siguen en un cajón? ¿No habrá por ahí una cámara secreta como ésa que descubrieron en San Telmo? -Santa Justa, San Pablo, San Telmo, aquí nos pasamos con los santos y las procesiones, eso no está en un cajón, hasta Asenjo se quejaba de tanto ritual en la calle-, ¿una cámara acorazada -decía- donde estén encerrados los túneles de la SE-40, el dragado del Guadalquivir, un nuevo plan de regadío para el arroz, la prolongación de la cerrada línea C2 de trenes de cercanías desde La Cartuja hasta Blas Infante/Metro, el intento de captación de cien empresas tecnológicas para Sevilla y su provincia y de otras cien para impulsar la agroindustria y hasta el telecabina ése entre Mairena-Tomares-San Juan y Sevilla? Si van a poner una tirolina entre Torre Sevilla y Torre del Oro para diversión que pongan ese autobús volante que no era mala idea, en Bilbao lo hay.

Los hoteles de muchas estrellas tampoco están en un cajón, estoy deseando que se acabe la pandemia a ver si se llenan tantos hoteles de caché en vista de que parecemos condenados a ser una ciudad turística que al final no nos deje vivir en paz. Estuve en 2019 en Florencia y deseaba fervientemente volver al lugar donde me hospedaba porque era agobiante hasta la saciedad más insoportable caminar por el centro de esa ciudad a la que fui mitad por placer mitad por trabajo, a llenarme los pulmones y la mente en el lugar donde se forjó la maravilla del Renacimiento. ¿Así va a estar Sevilla? No se lo deseo a ninguna ciudad.

La Sevilla que puede darnos más servicios y alegrías a los sevillanos se hallaba y hallará por mucho tiempo en un cajón, aquí estamos como en un pueblecito, ahora se formó un jaleo aldeano con eso de que iba a venir la selección española de fútbol; mira que estamos pobres, mira que necesitamos inyecciones de liquidez, mira que se sabía desde hacía tiempo, pues nada, a quienes corresponda no les ha preocupado lo suficiente que el césped estuviera impecable, que no falte ni un detalle para que cuenten siempre con el estadio de La Cartuja. Ya sé que el césped no tiene la culpa de lo mala que es la selección y que no influyó en el resultado contra Suecia ni contra Polonia pero no hay que dar ni una coartada a los papafritas de los jugadores ni a su entrenador porque luego todo eso sale en la prensa internacional. Los responsables del césped guardaron su responsabilidad en un cajón marca de la casa, el cajón Sevilla, denominación de origen. El asunto se ha olvidado con el 0-5 a Eslovaquia, estaría bueno, tres selecciones de tercera fila para unos jugadores y un entrenador quejicas pero eso a nosotros nos debe dar igual: el césped como una alfombra, fuera del cajón.

El cajón donde se guardan los asuntos más urgentes para una Sevilla grande e importante es lo contrario de la caja de Pandora, esa caja no se podía abrir porque le traería toda clase de desgracias al mundo. El cajón de Sevilla sería el caso contrario y tal vez por eso está ahí, porque aquí llevamos pagando ser Sevilla desde 1992, ¿cómo es posible que el PSOE haya tolerado eso? Porque lo hemos votado, Sevilla ha sido siempre PSOE, no ha habido que conquistarla ni darle regalos como a otras ciudades andaluzas, Sevilla, a su PSOE, hiciera lo que hiciera. Y a cambio nos ha dejado un mueble lleno de cajones con asuntos relevantes dentro. Menos el tranvía a Santa Justa que es la obra menos necesaria de todas, las que sí se podía dejar para más adelante. Para abrir cajones y desarrollar los proyectos que encierran no hay memoria histórica ni de ningún tipo, ¿verdad?