La ciudad ingrata

Hay cientos de motivos para sentirse orgulloso de ser sevillano, de la capital o de la provincia. Pero desde luego no porque Sevilla sea buena madre, que no lo es, y he escrito ya alguna que otra vez sobre la desidia y la ingratitud de esta ciudad. Viene esto a cuento porque una nueva peña de Sevilla, Aires Flamencos, acaba de crear unos premios, Estrella Flamenca, que es siempre una buena noticia. Pero me ha sorprendido que esta primera edición de los galardones esté dedicada al centenario de un concurso de cante celebrado en Huelva en 1923, un año después que el de Granada.

Se celebraron varios a imagen y semejanza del que Falla y Lorca organizaron en esta ciudad andaluza, entre otros, uno en Sevilla en 1925. Que una peña flamenca de la capital andaluza conmemore el centenario del citado evento onubense dando tres distinciones a tres personas de esa provincia está bien y felicitamos a los afortunados. Pero entiendo que para una vez que una peña flamenca de nuestra ciudad crea unos premios, podrían haber pensado en artistas y eventos de la tierra.

No sé si sabrán que este año se está conmemorando el centenario del nacimiento de uno de los mejores guitarristas de la historia del flamenco, José Martínez León, Pepe Martínez, sevillano castizo y totalmente olvidado a pesar de cómo tocó la guitarra y la obra que dejó. ¿Será más importante para Sevilla conmemorar este centenario, que el de un concurso de Huelva, por importante que fuera? Indudablemente. Pero Sevilla es una ciudad ingrata y el flamenco, en general, un arte desagradecido.

Las peñas flamencas de Sevilla no se han unido nunca para tener un gesto con los medios de comunicación de la ciudad y sólo se acuerdan de los críticos para pedirles favores y que den conferencias a tres euros y medio. ¿Alguien se acuerda ya de Miguel Acal o José Antonio Blázquez, con lo que hicieron por este arte? Ya murieron, por desgracia. Pero hay críticos o flamencólogos sevillanos que siguen vivos, como Romualdo Molina y Emilio Jiménez Díaz, que no reciben ni una felicitación navideña. La Sevilla flamenca se ha deshumanizado de una manera tan tremenda, que duele.

En lo referente a los tres premiados de Huelva, el cantaor Plácido González, el guitarrista Antonio Dovao y el flamencólogo Ildefonso Vergara, algo que decir sobre este último premio. Si se premian por su labor, quien de verdad ha investigado sobre el citado certamen del 23 ha sido otro onubense de Villanueva de las Cruces, el periodista y flamencólogo Miguel Ángel Fernández Borrero. Él ha sido quien ha promovido todo lo referente al centenario del concurso y quien sacará en breve un libro con Almuzara sobre el evento.