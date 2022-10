Sevilla la culta, cierran bares, abren museos

¡Qué maravilla! Quieren construir ¡el Louvre de Sevilla! ¡Qué de Sevilla! ¡De Andalucía! Esa tradición o virus tarambana de la Sevilla de los canónigos del “hagamos una catedral tal que los que vengan detrás nos tengan por locos”, no se ha marchado. Algo queda porque, si quedara todo, la Torre Pelli-Sevilla no sería la que es sino otra mucho más espectacular y alta, más original, que llegó a la final y no la eligieron, yo vi la maqueta, 216 metros de altura, «La Lengua de Hielo», la llamaban. No había color con ésta de ahora (178 metros) que es más vulgar, con todos mis respetos a Pelli que en paz descanse y espero que haya colocado la primera piedra de una city sevillana como la de Londres. Aquí hay que mirar lo más arriba posible, el progreso en todo es similar a lo que quería Calígula, el emperador romano aspiraba a tener la luna, para alcanzar logros relevantes hay que tener un punto de locura y yo soy de los que creen que Calígula no estaba tan mal como parece, sino que fue víctima de una enfermedad que le cambió el carácter.

Llevo unos años oyendo hablar de proyectos culturales por todas partes. ¿La casa natal de Luis Cernuda? Un centro cultural. ¿Las Atarazanas? Un gran centro cultural y de ocio. ¿La fábrica de artillería? Otro gran centro cultural. El museo arqueológico va a quedar de rechupete cuando lo terminen, si es que ese día llega. El Museo de Bellas Artes lo iban a ampliar usando el antiguo Palacio de Monsálves donde trabajaba el expresidente José Rodríguez de la Borbolla y mis compañeros y yo de la Oficina de Portavoz del Gobierno nos reuníamos todos los lunes con el entonces portavoz, Julio Artillo, que en paz descanse también. Poco después el que empezó igualmente a descansar en paz fue el palacio. Y falta aún el gran museo de las cofradías, una gran idea, si es que las hermandades quieren. Podemos tener en Sevilla un monumento al arte sacro de los dos o tres primeros del mundo.

Ignoro cuántos espacios culturales hay en Sevilla, muchos. Lo que no sé es si hay tanto sevillano y turista culto para tanto espacio. Algo malo está pasando en Sevilla, no sé si los sevillanos estamos enfermando o qué nos ocurre: han cerrado montones de bares -eso también es cultura que fallece- pero los espacios culturales van en aumento. Lo penúltimo que nos ha llegado ha sido el deseo de adecuar la Fábrica de Tabacos a museo estilo Louvre. Como el Louvre no será porque los españoles no hemos robado tanto por ahí como los franceses y los ingleses con su Museo Británico. Habrá que pedirle al Museo del Prado que nos dé los cuadros de Murillo y de Velázquez que tiene allí, más los que se llevaron los franceses, entre otros extranjeros.

No nos faltaba otra cosa que ponernos a discutir sobre un gran museo en lo que hoy es el Rectorado y las facultades de Geografía e Historia y Filología con la de necesidades de infraestructuras que padecemos. Menos mal que ya estamos otra vez con las reuniones de la capitalidad y demás. Las infraestructuras las han zanjado por el momento los PGE, una birria nos han dado para lo que se necesita. ¿Dónde van a mandar a los estudiantes de la fábrica de tabacos más a los de Filosofía que parece que se quieren instalar allí que es su sitio, si aparece el Louvre hispalense? Porque aquello es la universidad, los otros son simples edificios respetables y funcionales. Cuando he llevado de visita a profesores latinoamericanos a la fábrica de tabacos desde mi Facultad de Comunicación han exclamado, ¡esto sí que es la universidad! Y otra observación importante que comentaban entre ellos: “Aquí estudió Felipe González”. Y tanto, hasta hace poco allí estuvo la Facultad de Derecho, premios nobeles no tendremos, pero presidentes, vicepresidentes y ministros, unos cuantos. Hasta Alberto Lista y el abuelo de los Machado, don Antonio Machado Núñez, cuyo “museo” de historia natural aún se conserva.

¿Quieren llevar a los estudiantes a la Plaza de América? Pues no sé yo, porque el Prado está mucho mejor comunicado con varios lugares de la ciudad que la Plaza de América y sus palomas. La cultura necesita también facilidad para acceder a ella. De todas formas, mucha cultura me parece a mí ya para Sevilla lo que oigo, ¿de verdad han estudiado los cultos promotores de la cultura la viabilidad de tanta cultura? A ver si nos vamos a morir de un atraco de conocimiento y vamos a dejar de tener “un color especial”.