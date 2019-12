Sevilla paga su capitalidad

Sevilla es la capital de Andalucía aunque le pese a Málaga y a todas las demás provincias o ciudades de Andalucía. No existe Andalucía sino las Andalucías, eso ha sido siempre así en la historia contemporánea de esta zona de España. Querían que la capital fuera Antequera y Huelva pretendía ser sede de la Expo del 92 pero no hay color porque, como se sabe, Sevilla tiene un color especial que es el de ahora en otoño e invierno, no el de primavera y verano donde la ciudad está cubierta de calima y cada vez más con el calentamiento.

Sin embargo, Sevilla está pagando cara su capitalidad sobre todo con su déficit en infraestructuras y en otro aspecto: no pocas personas que han acudido a la ciudad a aprovecharse y a corromperse con motivo de su capitalidad política y económica, esta última que siempre se la está auto-adjudicando Málaga y, bueno, que presuma de algo nuestra ciudad “hermana” donde he sufrido agravios de todo tipo sólo por ser de Sevilla. Habrá que darle algo para que no reviente. ¿Metro para Sevilla? Metro para Málaga. ¿Facultad de Comunicación para Sevilla? Otra para Málaga. Sé de profesores universitarios que han ido a la Junta –en tiempos del PSOE- con sus proyectos de investigación y los funcionarios les han preguntado: ¿aquí dónde está Málaga? O sea que, sin moverse, la capital de la Costa del Sol logra concesiones.

¿Qué fue de aquellas conversaciones entre los dos alcaldes en el inicio no de ésta sino de la anterior legislatura de Espadas? Por cierto, ¿se va Espadas a Madrid, de ministro de Pedro Sánchez? Si se va, lo hace cuando estaba hablando de cosas serias para Sevilla con la Junta, pero los madriles son los madriles aunque a mí personalmente me importen un pito como ciudad, intento alejarme de ese tópico y engrandecer mi ciudad que era relevante cuando Madrid era un villorrio. Qué atraso mantener aún el mismo pensamiento que obligó a tantos creadores y gente del flamenco y de la copla a marcharse a la capital del reino.

Los Goya para Sevilla, oh, qué honor, Madrid nos concede un espectáculo en el que sus presentadores terminan en paños menores y una tal Rosalía escenifica una versión lamentable de la canción Me quedo contigo. ¿Con quién se queda? ¿Con Sevilla? Por supuesto que se quedó con Sevilla, físicamente no, es evidente, pero sólo se quedó con quienes le exigen poco a la música. Sevilla tuvo los Goya, yo quiero los Goya, dice Málaga. Marchando unos Goya para Málaga.

Como en Sevilla no hay una clase empresarial fuerte y estamos económicamente en zona subdesarrollada en el contexto de Occidente, ahí que andamos mendigando que si metro, que si puentes o túneles para la SE-40, que si tranvía para el Aljarafe, que si nunca acaba el tranvía de Alcalá de Guadaira, etc. Y hablamos de décadas y décadas, no se olvide que los primeros papeles sobre nuestro metro son de los años setenta, con Franco vivo aún. Me parece que pocos sevillanos se creerán que la línea 3 la van a construir entre la Junta del PP y el ayuntamiento del PSOE más el apoyo del gobierno de Madrid si es que hay gobierno sólido algún día.

El puente del Quinto Centenario –el Paquito para los sevillanos- no era un puente sino túneles también y al final se quedó en un puente chapucero. El puente del Alamillo tenía en su proyecto inicial dos brazos, no uno. Los accesos a Sevilla desde la nueva ciudad que ha crecido a su alrededor son un desastre, no se han movido desde 1992, por eso no me pareció descabellada la idea del alcalde de Tomares, señor Sanz, con su teleférico, algo que funciona en otras ciudades, sin ir más lejos, en Bilbao que se llevó nuestros dineros para su metro. Acuérdense de aquella campaña socialista que después de dejar hueca la avenida de Eduardo Dato llenó la ciudad de enormes carteles totalmente negros con letras en blanco que decían: “El metro, un túnel sin salida”. La madre que los parió, y la línea 1 -cuando por fin la tenemos- pidiendo a gritos las tres restantes...

Como Sevilla siempre vota al PSOE, se han burlado de los sevillanos llevándose la pasta a otras ciudades y hemos pagado ser capital de Andalucía. Ya es hora de que se nos dé lo que es nuestro y merecemos porque estamos no sólo en la capital de Andalucía sino en la del sur de Europa.