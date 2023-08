Sevilla, parque temático

Para algunos arquitectos, muy “modernos” mantener la fachada de las casas de Sevilla, es convertir la ciudad en un parque temático porque el “fachadismo” —dicen— falsea la realidad. Es cierto que lo superviviente, la fachada, no se corresponde con el contenido cuando tras la fachada de un edificio de estética anterior a la ramplonería supuestamente “moderna”, se le construye algo que califican como “racional”, pero no puede ser racionalista, porque el racionalismo es algo muy distinto a esta tendencia de rentabilizar el milímetro cuadrado y para eso hacer visibles las columnas y casi invisibles las habitaciones Una ciudad es su estética y su forma de vida. Sin embargo si se hubiera hecho caso pleno a ciertos arquitectos, Sevilla sería hoy otra cosa. Desaparecidos los corrales de vecinos, la vida se ha encerrado tras las puertas blindadas (y alguna sin blindar, claro). Se ha roto la convivencia, signo de identidad de esta ciudad que sabe más por vieja que por ciudad pese a esos amigos de la especulación.

Pese a ellos, algo se mantiene del caserío sevillano, excepto la parte convertida en bloques de hormigón y cajas de zapatos arrugadas con ventanas, distante hasta hacerse irreconocible, de la ciudad que hemos conocido en parte y disfrutaron nuestros padres y abuelos. Perdido su encanto y su atractivo, la gentrificación de La Alameda vino después de las dos últimas reformas consecutivas la última para lucimiento del equipo municipal coaligado entre Monteseirín y Rodrigo Torrijos. Pero no fue ocupada por extraños, sino por sevillanos, lo que revitalizó la zona. Lo que se persigue ahora de todo el casco histórico incluidos sus barrios periféricos es lo contrario: terminar de robarle su carácter propio, su estética y su ética, convertida en dormitorio de turistas ruidosos y ahorrativos, de escaso peso económico, por tanto de mínimo beneficio para la ciudad, pero sí para una empresa extranjera y de camino en menor medida para unos cuantos ambiciosos propietarios especuladores.

Unos buscaron y buscan la despersonalización, el cambio de la imaginación a la ramplonería de la mal llamada “sencillez” o “utilitarismo”. Otros por el cambio de sus habitantes para que algunas zonas mantengan su fisonomía física pero pierdan toda su fisonomía humana. Esto se terminaría si el suelo fuera de todos, como lo fue hasta hace no tanto tiempo, porque se imposibilitaría su especulación. Pero los “rebeldes” del bando de Feijoo y Ayuso, vigilan celosos para que los precios siga subiendo y se puedan seguir beneficiando de ello determinadas multinacionales y algún que otro especulador pescador en aguas revueltas.

Atraer turismo de escasos medios económicos es uno de los objetivos que también enriquece a alguna multinacional. Y no es que los turistas de escasos medios no tengan derecho a hacer turismo. Pero no se les debería poner por delante de la vida de los vecinos permanentes de la ciudad. Con todos los respetos a todos los viajeros, Sevilla no necesita ese tipo de turismo que aporta tan poco en lo económico y desmerece tanto en lo social y lo artístico. Pocos en el turismo de borrachera y gritos callejeros y corraleros, se preocupan de conocer los numerosos museos sevillanos. Pocos han reservado entrada para la visita al Alcázar o la Catedral. Pocos son capaces de admirar la armonía del paisaje urbano sevillano, menos aún de invertir un euro para ser guiados por algún especialista. Pocos hay que sepan que la fachada sur del Ayuntamiento no se compone de dos partes: “una renacimiento-barroco” y la otra “renacimiento-cubista”, como se ha escuchado explicar en alguna ocasión. La persona capaz de guiar a un grupo debe ser lo bastante informada para saber diferenciar entre cada estilo y sus características.

Esto último no es culpa de ningún turista de ningún tipo. Pero quien viene con la intención de gastar lo menos posible, aporta muy poco a la ciudad, tanto en lo económico como en la valoración de lo visto, cuando se detienen a ver algo, Pero sí molestan con creces al vecindario y, por obra del encarecimiento paralelo de pisos y apartamentos, para el lucro de una empresa extranjera que ni siquiera cotiza aquí, expulsen a los sevillanos de dónde siempre han vivido y le quiten al conjunto de la ciudad su aire propio, su naturaleza, su idiosincrasia, hecha a base de siglos y trabajo.