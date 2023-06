Sevilla y los retos para el nuevo alcalde de la ciudad -Feria de Abril- (I)

José Luis Sanz será el próximo alcalde de Sevilla. Y tiene un buen puñado de retos por cumplir. Uno de ellos ya casi es un clásico aunque es muy nuevo en el tiempo.

El año 2016, tras consultar el ayuntamiento a los sevillanos, se impuso un nuevo formato para la Feria de Abril, es decir, el día de comienzo de la fiesta sería el sábado en lugar del lunes. Votó sólo el 8 por ciento del censo y el 61,8 por ciento de los que quisieron participar en la consulta se mostraron a favor de ese nuevo formato. No parece adecuado que unos pocos decidan por tantos. Ya sé que la cosa es participar, pero ese tipo de consultas suelen ser un fracaso puesto que estamos hasta las narices de votar y votar y votar. Lo cierto es que, por lo que parece (no hay más que hablar con los sevillanos para enterarse de lo que prefieren) volver al antiguo formato le parecería bien a mucha gente. José Luis Sanz quiere volver a consultar la misma cosa (así lo ha dicho alguna vez) y creo yo que lo bueno sería no volver a caer en el mismo error.

Acabamos de votar para tener representantes en el Ayuntamiento de Sevilla. Habrá concejales del PP, del PSOE, de Vox y de Con Andalucía. Sabemos que muchos de ellos se decantan por el formato antiguo, que lo han dicho públicamente y que muchos han prometido dejar las cosas como antes de la forma que fuera posible. La pregunta es: ¿Se podría acordar esto en el propio Ayuntamiento de Sevilla, en un pleno en que los concejales voten una de las opciones? Volver a preguntar a los sevillanos podría ser que se convirtiera en lo mismo que la vez anterior y eso no puede ser.

Si el deseo de los sevillanos es volver a disfrutar del ‘Lunes de Pescaito’ habrá que volver a ello. Cuanto antes mejor y sin dar oportunidad al error y a convertir una jornada cualquiera en el Día de la Marmota.