Sevilla y los retos para el nuevo alcalde de la ciudad -Seguridad- (II)

Para hablar de la seguridad ciudadana necesitamos manejar dos componentes esenciales. Por un lado, los datos objetivos son la base para poder tener un criterio sólido. El índice de criminalidad es el que es, el número de tirones que se producen a la semana en el centro de Sevilla son los que son, el número de agentes de la Policía Urbana y de la Policía Nacional son exactamente los que son... Y eso no se puede cambiar. Pero, sin embargo, el otro componente es subjetivo y de una importancia colosal. Sí, las sensaciones acerca de la seguridad en las calles de la ciudad tienen poco que ver con los datos objetivos. Alguien puede sentirse inseguro del todo justo después de escuchar que el número de delitos ha bajado en un periodo de tiempo respecto a otro. Y es que no es lo mismo que se produzcan diez tirones a que se produzcan nueve violaciones en grupo. Son menos delitos, pero no parece que se puedan comparar y es normal que alguien se sienta mucho más inseguro con el segundo caso acechando.

En Sevilla, los vándalos se han reproducido sin control, la inseguridad entorno al albergue de la Macarena ha ido a más, indiscutiblemente; los gorrillas de Bami generan problemas por sus actitudes que van de lo violento a lo amenazante; Sevilla Este y el entorno del tanatorio de la SE-30 son territorios que se perciben como inseguros por parte de la ciudadanía. Y la violencia en algunos barrios, aunque se produzca dentro de los límites de ese territorio, debe desaparecer puesto que no puede haber una Sevilla de primera y otra de tercera.

Si la ciudad vuelve a ser la misma que fue antes de la Expo 92 se puede generar un problema serio que afectará a los sevillanos y a los visitantes que lleguen si es que llegan.

Es cierto que la seguridad de la ciudad de Sevilla no es cosa del Ayuntamiento en exclusiva. Pero desde el Ayuntamiento se pueden crear plazas en la Policía Local. A mayor número de agentes, inevitablemente, la seguridad ciudadana mejoraría. Y la percepción de los sevillanos sería otra. No se puede consentir que aparcar sea un deporte de alto riesgo, no puede ser que algunas zonas de la ciudad estén vetadas por tratarse de espacios en los que te juegas el tipo, no puede consentirse que un grupo de gañanes destrocen el mobiliario urbano de forma impune. A los malos hay que detenerlos y punto. La sensación de seguridad crece si los delincuentes están a la sombra.

El nuevo alcalde tendrá que tomarse en serio este asunto y tendrá que negociar con quien corresponda para ampliar el número de agentes de orden público que no dependan del Ayuntamiento de Sevilla. Y si le da por contarnos los datos estadísticos sobre criminalidad en Sevilla que recuerde que los sevillanos creen que la ciudad no es del todo segura, que algunos sitios mejor ni pisarlos, y que se va hacia atrás en este aspecto desde hace tiempo.