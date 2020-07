Sevilla y sus bárbaros arrasadores

Seguimos estando en el año del 150 aniversario de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer y se han celebrado actos notorios en su recuerdo pero hay que darle a cada uno lo suyo porque en Sevilla los primeros en homenajear a Bécquer durante y después de la dictadura fueron los componentes del colectivo cultural Gallo de Vidrio que, además de reivindicar que se abriera al público el Panteón de Sevillanos Ilustres y de leer en los 80 la leyenda Maese Pérez el organista en el mismo convento de Santa Inés mientras la superiora del convento tocaba el órgano sobre el que el poeta imaginó su narración, llevaron a cabo un acto clave para la ciudad: en 1979 denunciaron ante el primer ayuntamiento democrático una actuación bárbara que pretendía derribar lo que hoy tenemos por casa natal del poeta en la calle Conde de Barajas, barrio de San Lorenzo. El ayuntamiento de entonces se tomó el asunto en serio y, entre todos, con Víctor Pérez Escolano como concejal de urbanismo, salvaron de la piqueta lo que entonces quedaba del lugar, hoy convertido en apartamentos, pero al menos con la misma fachada que, aunque tampoco sea la original de 1836, año de nacimiento del poeta, al menos algo conserva de ella.

Hacia finales de los años 80, Gallo de Vidrio se atrevía a recordar y denunciar en un periódico que publicaba la barbaridad de haber echado abajo el Palacio de los Sánchez-Dalp, en la Plaza del Duque, para levantar El Corte Inglés, en un hecho en el que se unieron el desprecio por el patrimonio y la historia tanto de quienes concedieron licencia como de quienes edificaron, que colocaron el afán de lucro por encima de cualquier sensibilidad hacia las maravillas que el pasado nos lega para goce y aprendizaje nuestro y de generaciones posteriores

Cuando yo estudiaba aquel Curso de Orientación Universitaria (COU) que sustituyó al Preuniversitario, me daba clases de literatura un novelista y periodista hoy olvidado, como tantas personalidades sevillanas: José Luis Ortiz de Lanzagorta que llegó a coordinar un suplemento cultural en este diario. Un día nos dijo que él jamás entraría en El Corte Inglés del Duque por el derribo de aquel palacio. Y nos mostró lo que era el palacio, cualquiera de ustedes puede verlo o recordarlo con solo teclearlo en Google. Con el tiempo, imité a mi profesor: nunca entro en el C&A de la calle Tetuán porque para levantarlo tiraron el Teatro San Fernando, con capacidad para unos tres mil espectadores y una lucerna o gran lámpara central de bronce y cristal, que tenía ciento cincuenta luces. Se estrenó en 1847 con una ópera de Verdi, pero por allí pasaron primerísimas estrellas.

Maldita sea, cuando leo datos sobre este patrimonio destruido me pongo de mala leche, por eso no voy a insistir mucho con este tipo de artículos. C&A y El Corte Inglés, casi intocables en el periodismo porque dan publicidad y manejan mucho dinero -como ha pasado ahora con el famoso Lagoh-, sólo en diarios como éste he podido hablar con más o menos claridad del asunto que da para mucho, pero vamos a dejarlo ahí.

En nuestros días han edificado Las Setas y alguna que otra cofradía se negó a pasar por debajo en señal de protesta, pero no se negó nunca a entrar en La Campana y pasar rozando Zara donde había una farmacia preciosa e histórica, la Farmacia Central, derribada un verano de 1977 en un santiamén y como a manera de traición ante los ojos de los sevillanos. Estaba allí desde 1904. La Campana de antaño tenía entre sus edificios, entre otros, el Café de París, Bar Flor, Casa Kodak, La Importadora, la Joyería Dalmás, el Corte Español, el bar La Perlita, el Bar-Cafetería Plata, la Zapatería Imperial, la Cafetería Riviera, el Bazar la Campana, el bar de Pepe Pinto, la sombrerería Padilla. No digo que haya que conservarlo todo, pero tuvo que ser armonioso y acogedor, la Plaza del Duque, donde se reunía Bécquer con sus amigos, frente al Palacio de los Sanchez-Dalp, seguida de todos estos lugares. Sólo nos queda la confitería de La Campana, crucemos los dedos.

Este artículo podía ser interminable, por desgracia. Sevilla tiene un rostro tan ancestral, tan rico y bello que a pesar de los bárbaros aún conserva su poder seductor. Pero, cuidado, que el peligro sigue ahí.