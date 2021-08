Sí, la fe mueve montañas

La fe en algo suele estar unida a la condición innata del individuo, a su ambición, a su codicia, pero hay momentos en que uno debería tirar todo eso a la basura con el fin de sobrevivir y sin embargo sigue adelante con su fe en lo que consideramos negativo o en lo que estimemos como positivo.

Lamento muchísimo que vaya a renacer el estado yihadista de la sharía en Afganistán porque Europa está más cerca que EEUU para infiltrar terroristas y matarnos en un momento cualquiera. Se va yendo muy poco a poco el virus del covid y ahí tenemos otro, en este caso bien visible que, si no lo dejamos tranquilo con sus locuras, aunque las paguen sus súbditos, va a venir a vengarse de lo que ellos consideran desde su punto de vista como invasión nuestra en sus dominios. Tal vez no necesiten provocaciones para hacerlo. Este personal se ha cargado al ejército de la antigua URSS y ahora al de USA y no creo que haya sido por amor al arte -destroza estatuas milenarias de Buda y se queda tan tranquilo- o al petróleo, el gas y demás riquezas, ha sido por una fe invencible en sus principios, esos que a nosotros nos parecen monstruosos.

La fe del talibán y la fe del vietnamita han podido más que la tecnología y la estrategia democrática occidental. ¿Acaso tenemos menos fe en nuestra democracia, poseyendo más herramientas para defenderla, que ellos en sus fanatismos islamistas o en sus ideologías comunistas? Es evidente que sí. Los vietnamitas primero echaron de sus tierras a los franceses y luego a los estadounidenses. Los chinos tienen más fe en su sistema, es mérito del monopolio mental del partido comunista de China pero a nosotros los occidentales nadie nos oprime -según nos dicen- y sin embargo ahí estamos, temblando ante el llamado gigante asiático y EEUU a ver cómo puede demostrar que el virus del covid es chino, primero lo intentó el malo de Trump y ahora ese personaje gris llamado Biden.

Hay otra fe que movió montañas en su momento. No dudo ni puedo negar que los conquistadores y colonizadores españoles de América cometieran usos, abusos y sembraran terror, pero me pregunto qué guiaba a aquellas gentes cuando todo se les mostraba en contra, se veían más para el otro mundo que para éste y, a pesar de ello, seguían adelante cuando ya el oro o la plata que perseguían dejaba de tener sentido ante la amenaza de perder la vida. La fe cegaba y a la vez daba fuerzas, fuera religiosa o no. El humano no es nada sin la fe, sin la confianza en sí mismo, ambos factores deben ir unidos, si la fe se come a la confianza en uno mismo la energía ya no es completa.

En la película Ben-Hur hay un diálogo entre dos dirigentes militares romanos. Uno le dice al otro que está preocupado por las ideas fijas que guían a los cristianos y que se oponen a las de Roma. Hablaba de la fuerza de la idea sólida que guiaba a los primeros cristianos. El otro le contesta que lo que había que hacer era indudable: combatir una idea con otra idea, la de Roma. Ya sabemos al final la idea que salió adelante, la misma que ahora no está siendo capaz de imponerse a otras ideas portadoras de una fe que mueve montañas. Tendremos que conformarnos con elaborar películas en las que aparezcan falsos héroes de guerra occidentales en Afganistán, lo mismo que se hizo en el caso de Vietnam. Podemos engañarnos como nos dé la gana, pero el caso es que estamos perdiendo la fe en aquello que consideramos lo mejor del mundo o el menos malo de los sistemas. Nosotros mismos estamos arrojando tierra y lodo sobre nuestra propia cultura en nombre del progresismo.

Para empezar, a los militares y soldados españoles que han estado en Afganistán deberíamos haberlos recibido como héroes que se han dejado un centenar de vidas allá para defendernos de los que hace poco nos obligaron a conmemorar la masacre de Barcelona. Al frente de tal recibimiento debió estar el presidente del gobierno de España, indigno personaje a la cabeza de un país que, al menos en este aspecto, no lo merece. Ya veremos si prosigue con sus desmanes o sabe conducir otros problemas de una nación carente de personalidad y de fe en sí misma.