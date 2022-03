¡Si la guerra está aquí, en España!

Según la web de RTVE, datos de 2021, sobre pobreza: “En el caso de España, el 26,4 % de la población está en riesgo de verse en esa situación y el 9,5 % sufre ya el grado más intenso de la escasez, lo que se conoce como pobreza severa. Si ese último porcentaje se traduce al número de ciudadanos, lo que vemos es que unos 4,5 millones viven en hogares con ingresos extraordinariamente bajos. Y si esta otra cifra se traslada al terreno de los hechos, si se humaniza, lo que encontramos son demasiadas personas decidiendo a diario entre alimentos y calefacción, entre ropa y ordenador, entre libros y medicamentos”.

Vámonos a otro año, sin pandemia. Publica Expansión: “España cerró 2018 con un 21,5% de sus habitantes en riesgo de pobreza, así pues, ha descendido 0,1 puntos respecto a 2017, cuando el riesgo de pobreza alcanzaba el 21,6%. En total 9.950.000 personas sufrieron riesgo de pobreza en España en el último año. Se considera que están en riesgo de pobreza aquellas personas que viven en hogares cuya renta es inferior al 60% de la media de la renta de su país o territorio, es decir, cuyos ingresos están por debajo del llamado “Umbral de pobreza”. Los menores de 18 años son los que tienen la tasa más alta de riesgo de pobreza, con un 26,8% de jóvenes con ingresos inferiores al umbral de pobreza”.

Afinamos más. Pobreza infantil en España. Según Ethic: “La pobreza en 2018-2019 afectaba a uno de cada tres niños españoles. España ocupaba el puesto 21 en la clasificación global de los 41 países de la OCDE en materia de bienestar infantil. Los niños, por sí solos, no pueden hacer nada para salir de una situación que en ocasiones viene impuesta por circunstancias familiares y comunitarias. Nuestro país destacaba por ser aquel en el que más población había pasado alguna vez por una situación de necesidad económica y también por registrar una mayor tasa de reincidencia. Más de 4 de cada 10 españoles vivían al menos durante un año con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, el doble que la media europea. Prácticamente la mitad de ellos conseguía salir de esa situación, pero volvía a caer en ella al poco tiempo, mientras que en Alemania, Francia, el Reino Unido o Portugal eso le sucedía sólo a un tercio. Por otro lado, como efectos principales, la pobreza infantil ralentiza el crecimiento y dificulta el aprendizaje”.

Los datos de Save the Children recogían en 2015 que el 45.3% de los niños y las niñas andaluces sufren condiciones de pobreza. La misma institución nos informaba que para 2020 y 2021, la pobreza infantil severa en Andalucía llegaría hasta el 22,1% a finales de 2020 y en 2021, lo que suponía un considerable aumento desde el 13,3% en 2019, llegando a 353.932 niños y niñas.

Ya tienen ahí los medios de comunicación a hombres, mujeres y niños que sacar a diario en sus espacios para que lloren, giman y se lamenten de su situación, además de toda la pena que esos medios están proyectando continuamente con los afectados por la guerra de Ucrania. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Seguro? Llevamos años así, en guerra, y lo peor es que no hace falta que nos invada nadie ni que nadie pegue tiros o arroje bombas para que se haya cronificado el asunto, por no hablar de los tristemente famosos barrios de Sevilla a los que los periodistas acuden sobre todo cuando hay sucesos o cofradías. Mientras exista pobreza en un país como España, hay guerra, y es necesario dar la carga a diario, ofreciéndoles voz a sus víctimas, mañana, tarde y noche, como ahora con Ucrania.

Tal vez quedara mal, y hasta nos cansaría, estar todo el año mostrando pobres, miseria, y a sus víctimas hablando, se enfadarían si no unos poderes, otros, con los que los medios quieren estar más o menos a gusto. Así que mejor hagamos la vista gorda, quitemos de en medio a los pobres como se hacía cuando Franco venía de visita, esa gente no existe para la prensa, son simples números y trastos que se tiran a la cabeza unos partidos contra otros.