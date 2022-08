Si lo dice Pablo Milanés...

El cantautor y guitarrista cubano Pablo Milanés ha hablado claro sobre la falta de calidad musical en el mundo, en general, aunque ha salido en defensa de los “no comerciales”. Buen conocedor de la música de raíz, entre ellas el flamenco, digamos que se ha mojado. En más de una ocasión me he referido a la falta de calidad flamenca de este tiempo y lo olvidado que están los grandes maestros, sobre todo los no comerciales, esos que, como ocurría antaño, se buscan la vida donde pueden mientras se forran los del cante cameloncio, esto es, de camelo. Los grandes medios de comunicación del país han apostado por el cante malo, cameloncio, de Rosalía o Rocío Márquez mientras en la Bienal de Sevilla se ha programado al Niño de Elche para que venga a dar un repaso a su obra flamenca. ¿Qué obra flamenca, cantar por soleá sentado en un váter? Y no pasa nada, porque, aparte de que los grandes medios se hayan vendido de manera descarada al forraje, a lo que vende, la crítica en general, la de calidad, desapareció hace tiempo porque, entre otras cosas, no se paga como debería pagarse. Tienes que estudiar e investigar durante toda una vida para adquirir conocimientos sobre una música compleja y difícil, como es el flamenco, para que luego te quieran dar 15 euros por una crítica en la Bienal, donde te la juegas. Hace ya años que empezaron a cargarse la crítica flamenca para que no fuera un estorbo. Los mismos artistas no quieren una crítica preparada, sino a plumillas a los que puedan comprar fácilmente con billetes de AVE o habitaciones de hotel para que acudan a sus conciertos y hagan la vista gorda. Así se explica que hayamos leído que Miguel Poveda es un “gran maestro del cante”, o que La Tremendita y Rocío Márquez son dos “revolucionarias”. Y si entramos en el baile, la cosa tiene tela marinera. Grandes maestros han sido desplazados por caricatos que viven bien del camelo y hemos cambiado a maestras que saben mover una bata de cola, que es un arte, por quienes solo mueven el trasero y se quedan con el personal, con un público que, en general, acude a los teatros buscando a los famosillos para presumir en la oficina de ser “flamencos”. Se ha puesto de moda ser flamenco, chanelar de compás, cuando es un arte tan difícil que hasta grandes genios del cante se han ido a la tierra sin cuadrar un tercio festero con la mínima calidad exigible. Se remediaría algo el desastre si hubiera buenos programas de radio y televisión, pero se acabaron hace años. Los medios públicos no tienen presupuesto y cuando lo tienen le dan un programa a Miguel Poveda, como si fuera Chacón. Menos mal que lo ha dicho Pablo Milanés. Gracias, maestro.