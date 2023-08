“Le canto a mi madre porque me dio a mí el ser/ y yo le canto a mi padre que también tuvo que ver”. Recuerdo que algo así entonaban en sus tiempos y los míos los Hermanos Calatrava, con la música de la canción Aleluya número 1 compuesta por Aute y cantada en serio por Massiel. El guapo entonaba el primero de los versos y el feo añadía el segundo con su boca de buzón de Correos. Conmigo debió suceder eso y digo debió porque no lo vi ni puedo demostrarlo pero debí vivirlo ya que aquí en el mundo me hallo y en 1954, cuando nací, no se llevaba eso de los niños probeta ni por encargo.

Ahora viene el “no obstante”. No obbbsssssstante, si me llegan a contar de qué iba de verdad la vida no nazco, mi madre debió haberme reñido por nacer como hizo la madre de Gila cuando regresó del supermercado y vio que su hijo había venido al mundo solo, en casa, sin su permiso. Y mi madre y mi padre debieron informarme mejor. Mi padre apenas tuvo tiempo, se murió con 61 años y se pasó la vida trabajando, fue de esa generación que levantó esta España, gracias a él y a su generación hoy puedo escribir que no hubiera nacido si llegan a contarme que él se iba a ir tan pronto, no perdono a la muerte enamorada ni al tabaco a pesar de que Santiago Carrillo fumara tanto o más que él y se muriera tan viejo. Mi madre cuando murió a los 91 llevaba ya unos diez años sin conocerme por el Alzheimer y eso es una putada, si lo sé, no nazco.

Qué gran vacío siento todavía, cuando alguien conocido se queda sin padre o sin madre no me voy por las ramas con pésames tópicos, les digo que se preparen a echarlos de menos cada día y que asuman ese vacío que los va a acompañar siempre. “Se canta lo que se pierde”, dijo Antonio Machado. Y no se pierde sólo a unos padres, se va todo un mundo que los rodeó y nos rodea, históricamente eso es lo normal; para un ser humano, solitario entre tanta gente, es trágico.

Cada día que pasa me jode más tenerme que morir y comprobar que sigue enfermando de gravedad o muriendo personal que fue parte de mi vida. La muerte no es horrible para quien muere sino para quien sobrevive, afirmaba Epicuro. En lo profesional, lo voy a decir con claridad meridiana: el periodismo español, por regla general, cada día me da más asco, centrado en servir a los rojos o a los azules, sin echar cuenta del rigor periodístico, con titulares de pena y unos receptores a los que parece que sólo les interesa que les toque un sorteo para vivir sin trabajar, los sucesos y la climatología.

Cuando viajas por ahí y conoces las miserias de unos y de otros te das cuenta de que aquí se discuten tonterías y que el mundo político aborda asuntos-batallitas de la señorita Pepis y de Barbie, deberíamos vestirnos todos de rosa y sentarnos a ver todos los días la película de Barbie porque da la impresión de que todo se reduce a hablar de quién es más perverso, el dúo PP-Vox o el grupo Pedro y sus adláteres. Puede que hasta la película de Barbie sea más interesante que el cotilleo actual que se completa con un alumnado universitario que, en general, ni sabe lo que tendría que saber ni, lo que es peor, desea saberlo.

Hay más asuntos que me impulsan a afirmar lo de si lo sé no nazco, pero se quedan en la esfera de lo muy personal. Lo que más me tiene vivo y en forma es precisamente escribir y redactar uno o dos libros en los que deje clara mi visión del mundo. Uno o dos libros que nadie leerá porque van a resultar feos y hoy estamos en un mundo amargado que, por tal motivo, le gusta huir y que lo entretengan, eso casi es lo de menos, mi misión consiste, ya que me han nacido, en dejar mi huella, tener mi conciencia lo más tranquila posible y después irme a hacer puñetas cuando llegue el momento.