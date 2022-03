Si me presentara a alcalde, empezarían a lloverme palos desde el día 1. Pareciera que esta es ya la condición de los políticos profesionales que hemos conseguido crear en la Democracia. Al principio de ella deseábamos tener representantes del pueblo, gente como nosotros que pudiera sintetizar los deseos del pueblo. Y cuando por fin los tuvimos, empezamos a darle de palos. No sé si el pueblo tardó en darse cuenta de que al ser todos tan distintos no iba a haber ser humano capaz de sintetizarlo. Y como cada día hay más gente distinta, es fácil presentarte y caer mal a muchos. En tiempos del bipartito le caías mal a la mitad del país; ahora que hay seis o más opciones le caes mal, de entrada, al 85 por ciento de los votantes, por más que llegues con buenas intenciones. O sea, que si me presentara a Alcalde, lo que más me dolería sería el rechazo de tanta gente querida. No sé si merece la pena.

Si me presentara a Alcalde, querría que me votara la gente rara. Los normales ya están pillados. Yo creo que a Sevilla lo que le falta es gente rara, hay demasiada uniformidad, y eso no es bueno. La diversidad es riqueza. Los raros son los que piensan distinto. Yo también soy raro, hasta masón soy (como nuestro Diego Martínez Barrio, que llegó a Presidente). Me gustan los raros. Yo (perdonen que hable de mí, estoy comenzando una posible campaña) he viajado a 47 países del mundo. Sería ¡un alcalde viajado!, que en Sevilla no es muy común. He visto a gente muy diferente, con razas y religiones y costumbres muy, muy, diversas. Y todas son dignas de valorar y de todas se puede aprender. Aquí hay mucha endogamia. Todo el mundo se conoce y se ayuda. Lo malo es para los que no son como todo el mundo...

Si me presentara a Alcalde, tendría una actitud revolucionaria: hablaría bien de las cosas buenas que hicieran los contrincantes políticos. ¡Los amaría! Eso sí que sería revolucionario. Los partidos se reúnen para «buscar» los errores de los otros candidatos, pero yo le diría a mi equipo que los felicitáramos en lo que creyéramos que han hecho bien. Pero los asesores políticos quizás me dirían que los votantes votan con la hiel, a la contra, no votan a favor de un partido sino al menos malo. Qué pena de ambiente político...

Si me presentara a Alcalde, no hablaría de lo que los otros partidos no han podido arreglar en cuarenta años de democracia. Si no lo han podido arreglar yo no voy a conseguirlo, no soy más listo que ellos. Aunque puede ser que mis asesores políticos me digan que sí, que tenemos que proponer una solución definitiva al problema...

Si me presentara a Alcalde, haría toda la campaña electoral con sombrero (primero porque soy calvo) y luego como símbolo de que intento tener un pensamiento no contaminado (todos estamos contaminados de la cultura imperante, sin duda, pero, al menos lo intentaría). El sombrero significaría: no te dejes influir (ni por mí). Sería «El Candidato del Sombrero». Claro, a mucha gente le parecería que soy un tonto con el sombrero ese, o quizás un payaso. Yo soy un payaso y a mucha honra. Ahora gobierna en Ucrania un comediante y está demostrando tener más huevos y más dignidad que muchos abogados enchaquetados que llegaron a la política. He trabajado en cine («El autor» -Netflix-, «Una pasión singular» -Filmin-, etc.), en televisión («Curso del 63» -A3, «Arrayán» -Canal Sur-, etc.), pero también soy Licenciado y Doctor en Filosofía, especialidad Filosofía Política. Pero seguro que en los medios dirían «El antiguo actor...». También hago monólogos cómicos -el próximo martes en Lady Drama-, pero ¿no es la política un monólogo cómico? Creo que mis asesores me pondrían pegas con mi actividad.

Si me presentara a Alcalde, no diría qué cosas concretas voy a hacer por la ciudad, enseñaría el equipo magnífico de especialistas comprometidos con la ciudad que me asesorarían. No se puede esperar que un político lo sepa todo. No podría dar respuestas a todos los problemas de la ciudad antes de estudiarlos. Diría: «trabajaremos por ello». Soy Director del Coro de la Universidad, estudié también Dirección de Orquesta y lo que sé es coordinar equipos. (No se extrañen, también Verdi llegó a ser diputado y senador, los músicos son parte de la sociedad y también pueden decidirse a entrar en política).

Si me presentara a Alcalde, eso sí, trabajaría incansablemente para que las instituciones públicas a cargo del consistorio fueran eficaces y rápidas. Intentaría aligerar sus procedimientos, le pediría al Gobierno de la nación que eliminara la burocracia, me arrodillaría ante los funcionarios para pedirles que trabajaran de manera ágil e incansable por sus conciudadanos, que son los que les pagan. Pondría un cartel en cada dependencia municipal donde dijera en palabras bien grandes: «Tu sueldo lo paga la gente sencilla de esta ciudad. No tires su dinero».

Si me presentara a Alcalde, no apoyaría la Cultura como expresión artística comercial, apoyaría la Cultura hecha por nuestros propios ciudadanos: Facilitaría la creación de grupos de teatro, de bandas, de orquestas, de coros, de grupos de rock, de danza... en cada barrio; abriría las grandes salas a nuestros pintores; le enseñaría al mundo nuestro potencial artístico y no tanta «estrella» de fuera, que tanto cuesta.

Si me presentara a Alcalde, no «haría», facilitaría. La gente sabe hacer por sí sola lo que quiere, sólo tenemos que dejarle que lo haga, no ponerle impedimentos y taras burocráticas. Quitaría semáforos y pondría más pasos de peatones: ¡confiaría en la gente! Aunque quizás mis asesores me dirían que la gente quiere sentirse segura, que el papaíto Administración parezca que le va a cuidar. Yo creería en vosotros. Soy profesor de Universidad y educo en la Libertad, no quiero dirigir la vida de nadie.

Si me presentara a Alcalde... Pues a lo mejor me presento.