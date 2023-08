Si no piensas como Manolo Lama eres un inquisidor

Vamos a ver si yo me entero bien. Ser indio de la India tiene este inconveniente de la falta de entendimiento y quiero aclarar las ideas.

Luis Rubiales da un beso sin permiso a una jugadora de la selección. Mal. Pero comienza un debate intenso y extenso en todo el país. No parece que haya mucho que discutir aunque todo el mundo da su opinión. Entre esos todos, un periodista llamado Manolo Lama, que es padre de cinco hijos según la wikipedia y me causa cierta sorpresa leer en redes sociales que cuatro son chicas, dice en una tertulia radiofónica que ‘las mujeres que se quejan por el beso de rubiales es porque no se lo dan a ellas’. Machirulada máxima. Mal. Se le echa medio mundo encima afeando esas palabras y el señor Lama pide disculpas a través de un tuit. Dice que respeta ‘... a todos los que consideran que el beso de Rubiales es un hecho muy desafortunado’. Como si el hecho pudiera ser o no ser desafortunado. Lo es, claro que lo es; incluso podría ser un delito y ya veremos cómo acaba la cosa. Además, sigue diciendo: ‘Yo simplemente pienso que es un acto producto de la euforia y sin maldad. Pero España se ha convertido en un País de inquisidores...si piensas diferente te lapidan’. Vamos a ver, imaginen que alguien se lleva a casa un paquete de folios de la oficina. ¿Eso es robar? Sí. Otra cosa es que en España lo de robar poca cosa no lo tenemos muy en cuenta. Claro, como se roba a manos llenas en algunos ámbitos, lo pequeño parece que no es robar. Lo es. ¿Matar es delito? Claro que sí y no depende de lo que pensemos unos u otros, y no se puede debatir si un asesinato es delito o debe tener consecuencias para el que lo comete. No se trata de pensar diferente y que te lapiden por ello. Un delito es un delito, un beso forzado y sin consentimiento no puede quedar en anécdota. Eso es todo.

Manolo Lama, después de decir todo esto, termina su mensaje diciendo: ‘Y pido perdón a todo-as aquellos que se hayan sentido ofendidos’. Después de llamar inquisidores a los que no comparten opinión les pide disculpas. Recuerdan bastante a las disculpas de Rubiales, esas que hace porque no le queda otra.

Entonces, como soy indio de la India, me pongo a pensar en todo esto y termino teniendo una iluminación casi divina para entender. No se puede hacer lo que hizo Rubiales. El machismo es una constante en la sociedad española y en el mundo del deporte es una losa tremenda. Y no se debe discutir lo indiscutible porque nuestra forma de pensar (muchas veces) no aporta nada a la realidad.

Una última cosa. Si el señor Lama quiere saber exactamente de qué iba la Santa Inquisición puede hablar con los que le pagan. Saben muchísimo de eso y le aclararán las ideas por completo.