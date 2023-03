Si no tengo un bebé, me lo compro

En una sociedad acostumbrada al capricho generalizado, a la ocurrencia disparatada, al deseo satisfecho al instante, a la irresponsabilidad que siempre supone no tener la obligación de responder, al egoísmo del selfi a todas horas, ¿a quién le va a extrañar que quienes se dan tantos golpes de pecho por la libertad del ser humano en general y de la mujer en particular estén dispuestos a esa guarrada esclavizante de utilizar a una mujer pobre para que otra mujer rica se dé el capricho de tener un bebé? La respuesta más natural tirando de esta lógica es que quien se lo puede permitir, lo puede comprar todo... El problema en este caso es que comprar dignidades ajenas no estaba en el plan del humanismo. Sin embargo, ¿a quién le importa el humanismo, esa cursilada que no tiene sitio en las redes?

Hay muchísima gente viviendo el drama de no poder ser padres. Y hay otra muchísima gente que transforma ese drama en el milagro de serlo sin concebir, sino ejerciendo directamente, porque también la maternidad y la paternidad son condiciones que no se consiguen puntualmente, por el hecho azaroso de que la naturaleza te preste el don de la reproducción, sino ejerciendo toda la vida, por la convicción voluntariosa de proteger, amar y acompañar a otra persona a la que consideras hijo, hija. Como ocurre con todas las relaciones de sangre, no es familia tuya quien proviene de la casualidad de haber sido engendrado en el mismo árbol genealógico, sino quien deviene en la causalidad de integrarse en ese árbol por puro amor.

Me resisto a pensar en un bebé que consiga, dentro de solo unos años, la conciencia suficiente como para comprender el alto poder adquisitivo de su anciana madre, o la baja capacidad monetaria de esa otra madre que lo parió. Me resisto porque me duele hacerme daño imaginando algo que no va conmigo, aunque sí con toda la humanidad, y de ahí proviene el humanismo, esa cursilada... Empezaron cargándose las humanidades y terminarán especializándonos en frivolidades. Al tiempo.