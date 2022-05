Si no votas a Juanma Moreno se rompe la baraja

Dice Juanma Moreno Bonilla que no descarta una repetición de elecciones si no puede gobernar en solitario. Es decir, que Juanma Moreno Bonilla amenaza con dejar de respirar si no le votan los simpatizantes del PP y los de Vox y los de C’s. Todos. Es decir, Juanma Moreno Bonilla ya advierte que no está dispuesto a realizar su trabajo salvo que obtenga en las urnas mayoría absoluta. Debe ser que lo de negociar y esas cositas las ha tachado de su agenda. O vence y puede hacer lo que le dé la gana o no se da un paso más. Todo en orden.

Esta es la nueva política española. Esfuerzo mínimo, mensajes amenazadores para los votantes, ínfimo interés en hacer política de altura (además son incapaces de hacerla el 95 por ciento de los que andan mendigando un puesto en las listas electorales, que nadie crea que son unos poquitos) y una arrogancia infinita, porque, si bien es cierto que Moreno Bonilla es un tipo agradable y educado en el trato, esconde una arrogancia tras esa fachada más que considerable.

Los políticos están obligados a dialogar, a entenderse, a lograr acuerdos beneficiosos para los votantes. Los políticos están obligados a hacer su trabajo. Y Moreno Bonilla, antes de empezar, ya avisa de que no será de ese modo salvo que le vote hasta el apuntador. Claro, así hace política cualquiera: usted me vota y yo hago lo que me da la gana y, de paso, usted me perdona. Mal vamos.