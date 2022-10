Siempre contra el que destaca

Esa enfermedad posmoderna y demagógica llamada igualitarismo ni es justa ni tiene nada que ver con la izquierda ni por supuesto con el igualitarismo que defendían Marx o Lenin. Hace ya muchos años que mis maestros principales, Nietzsche y Schopenhauer, me enseñaron que ellos no eran las antípodas de Marx y Lenin sino que los complementaban. Los cuatro creían en el individuo, en la minoría como poder, utilizando a la masa, y en el esfuerzo para lograr algo. En eso coinciden todos los ideales respetables y, para mí, respetables son todos los ideales que no quieren ser más listos que la propia evolución y que no hablan de oídas ni por modas, sin empirismo alguno. Por eso una cosa son los ideales puestos en práctica y otra sus fundadores. Por eso el humano da vueltas en su noria de confusión y de moral y éticas autoimpuestas para no autodestruirse. Por eso los gobiernos oportunistas que han leído la Historia al revés suelen fastidiar a los motores humanos de esa Historia.

Lo habitual en la masa y en los gobiernos que aspiran a aprovecharse de ella para vivir bien a su costa mediante el logro de su voto, es que se tiren abajo las individualidades que permiten prosperar al mundo, para bien y para mal, porque inventar una bomba atómica es un acto de progreso, pero tirarla es un acto estúpido ya que todo ser vivo tiende a mantenerse así, vivo, él o su especie.

El grupo, la masa, intenta derribar a aquellos de sus miembros que les ponen las cosas complicadas, no los imitan, los derriban, los eliminan, como eliminaron al personaje que salió de la cueva de Platón y volvió a decirles a los demás que estaban viendo visiones, que la realidad estaba fuera de la cueva. La película El manantial, de Gary Cooper, finaliza con un discurso muy interesante, digno de estudio, una defensa del sujeto, de su personalidad, de su originalidad, de su no venderse a nadie, de ser fiel a sus ideas porque las ha trabajado, madurado y está seguro de ellas.

Hoy esto no se soporta, joden muchísimo las personas que están seguras de lo que quieren, las llaman autócratas, egoístas, insolidarias, elitistas, no les respetan sus principios porque estas personas despiertan miedo, piden esfuerzo, a pesar de que sus principios acaben por solucionar momentos coyunturales o estructurales. La sociedad de hoy gira en torno al caos y ése es su orden, se ha apuntado a la segunda ley de la termodinámica y la sigue a pie juntillas. El caos lleva a la gente al caos y a los gobiernos al caos y todo ese caos se autoalimenta. La masa es envidiosa, su principal defecto es ése y su virtud consiste en que sirve de excusa para que a veces piensen mejor las cosas los individuos dominantes.

Casi todo se hace en contra del individuo que ha destacado en la vida y a la gente le chifla que el poderoso pierda o sufra. En concreto: en la enseñanza se va contra el que destaca para favorecer a los perezosos. En la sanidad contra el sanitario con vocación, igual por cierto que en la enseñanza. En política fiscal se ataca al que tiene capacidad de crear riqueza, se le fríe a impuestos, se le desacredita. En el deporte se ataca la Superliga para evitar que Madrid y Barça se monten un negocio para ganar más dinero aún, por tanto, se fastidia al poderoso para beneficiar al más débil. Los vulnerables son la excusa para ganar votos y popularidad, pero a largo plazo nada se logra con eso o muy poco. Los vulnerables, a largo plazo, no han resuelto sus propios problemas, al revés, desde ellos han surgido otros sujetos minoritarios que se han aprovechado de sus camaradas y se han constituido en los “nuevos ricos” que se han salvado de la quema cuando los vulnerables han vuelto a su condición.

El mundo camina con la cabeza, no con los pies, por eso tiene la cabeza aboyada. Si te dicen que nueve de cada diez dentistas recomiendan un dentífrico concreto, vete a hablar con el que no lo recomienda. Probablemente, ése sea el sabio y los otros los borregos. Y hay que apoyar a ése.