Siempre el PP

Es el pim pam pum de todos los partidos políticos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, incluso de los de Teruel existe. Está en el ojo del huracán de todos los tertulianos, y algunos se empeñan en responsabilizarle de todos los males que padecemos en este país, a pesar de que lo desplazaron de las responsabilidades de gobierno hace más de dos años. Por supuesto, también es el responsable de la moción de censura propiciada por Vox. Pues no, señores periodistas políticos o políticos periodistas, no es responsable de todo, no lo es, y de la moción de censura tampoco.

Diría que esta moción de censura al gobierno de este artista que tenemos de presidente, ha sido una prueba al PP. Está claro que esta moción no procedía por muchos y distintos motivos, pero especialmente por dos. El primero porque era imposible que saliera adelante, era cuestión de un simple ejercicio matemático: no sumaban ni por mucho los escaños suficientes. El segundo motivo es que los promotores de la misma ni tenían ni tienen un programa alternativo ni equipo para ejecutarlo. No obstante, hay que valorarles la oportunidad que han tenido de decirle a este gobierno lo mal que lo está haciendo y cómo poco a poco está destrozando España, pero esto es otra cuestión.

El responsable de esta moción ha sido Vox, y teóricamente iba contra este gobierno social-comunista que preside Sánchez. El resto de los partidos tienen el protagonismo que desgraciadamente les corresponde: sus aliados comunistas, independentistas, proetarras y egoístas, desde el principio mostraron su apoyo al gobierno, y el resto, es decir, PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias también tenían clara su posición desde el principio. Todo ello a pesar de los continuos comentarios de algunos periodistas sobre el posicionamiento, programa y futuro del PP. Evidentemente existían discrepancias internas, al igual que en el resto de partidos democráticos, no así en otro como el ocultista Podemos. Claro que el partido de Casado tiene cosas en común con Vox, por supuesto, y otras en las que discrepa frontalmente, como las referencias a China, salir de la Unión Europea o liquidar el estado de las autonomías, entre otras.

Por otra parte, ¿quién está de acuerdo con un gobierno que nos miente permanentemente, que económicamente nos está destrozando con sus decisiones delirantes, cuya gestión de la crisis sanitaria ha sido impresentable, que periódicamente cual reloj de cuco se tratara, que arremete contra la monarquía y la Casa Real perfectamente representada por los Reyes Felipe y Leticia? ¿Y quién está de acuerdo con esa actitud soberbia y egocéntricamente de Sánchez? Algunos dicen que el PSOE y el gobierno salen reforzados de esta moción , ¿por qué? ¿por qué le han recordado las muchas cosas que hace mal? ¿Por qué nuevamente han firmado un acuerdo con Bildu y los independentistas catalanes? ¿Por qué otra vez hemos visto la altivez del presidente? o ¿por qué la bancada ministerial estaba abarrotada por un número desproporcionado de variopintos ministros? Creo sinceramente que no es por ninguna de estas razones. El gobierno ha salido airoso de esta inapropiada moción, Vox ha ratificado una vez más sus postulados y el PP se ha asentado en el centro. Es más, creo que ha recuperado el lugar que le corresponde después del discurso de su líder. Creo que ha salido ganador después de estos dos días de debate. No obstante, una duda y una preocupación: el halago del vicepresidente moño-coleta de Iglesias a Casado «ha hecho un discurso brillante». No se quién dijo «tiene mucho de mentira decir verdades que no se sienten» por tanto, atento Casado...