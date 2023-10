Siempre hay un punto como excusa

Cuando no se quiere llegar a un acuerdo basado en la razón y en el valor que tiene para una democracia una Constitución, siempre se busca por quien no quiere llegar al bien común una excusa. Excusas que se inventan por la clase política. Al final lo que puede ocurrir es que la clase política llega a constituirse en una casta y que su objetivo es perpetuarse viviendo de la propia política.

Quienes valoramos la razón y la capacidad que tienen las personas para buscar soluciones coherentes ateniéndonos al marco legal de la Constitución nos cuesta aceptar que no se guarden ni las formas, ni lo que marca inexorablemente la historia que hemos vivido los últimos cuarenta y cinco años.

Los logros alcanzados por España se deben al marco constitucional que nos dotamos en el año mil novecientos setenta y ocho.

Somos muchos los españoles, independientemente de lo que hayamos votado, que no entendemos qué está sucediendo y por qué se pretende dividirnos. Los políticos para ello andan buscando excusas que fundamentan sin rigor y sin ningún valor ético. Estamos totalmente despistados y esta situación la aprovechan quienes arman un discurso político en principios totalmente atemporales buscando tensionar la paz social.

Movilizar a las personas a través de soflamas basadas en frases que terminan animando a los suyos a no tener respeto por los que no piensan igual, lo que pretenden es inundar a la sociedad de rencor. Esta situación se percibe con total nitidez en los políticos que faltan al respeto a quienes no son de su misma cuerda política. Lo estamos viendo todos los días en las noticias que aparecen en los medios de comunicación. Faltan al respeto y luego quieren mostrarse como los que salvaguardan los valores sociales, añadiendo que son los únicos que pueden alzar esta bandera y, sin embargo, faltan a las normas básicas de educación. Esto lo hacen fundamentando su comportamiento en excusas que, sinceramente, ni ellos mismos se creen. Se trata de discursos enlatados y como tales siempre repiten lo mismo.

Sinceramente los ciudadanos deberíamos estar preocupados por la escalada de falta de respeto de la clase política, porque sí, hay decirlo en afirmativo, son clase política los que se consideran los únicos valedores de cómo tiene que funcionar y organizarse un país. Olvidan que son servidores y que se deben al marco constitucional que exista y que haya sido aprobado legalmente mediante el referéndum correspondiente, al menos en nuestro país que, de momento, sigue siendo España.

Se presentan como salvadores y como mesías. Qué equivocados están. Se olvidan de que son servidores del bien común y que no existen atajos para ejercer el servicio que los ciudadanos les pedimos durante cuatro años. Pero siempre buscan excusas que buscan legitimar minimizando lo que supone en una democracia la separación de poderes.

El peligro de las democracias radica en la falta de independencia que puedan tener el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Cuando uno de los poderes controla y marca el paso de los otros dos comienza la destrucción lenta de la convivencia que debe generar la Carta Magna.

Los ciudadanos no podemos tampoco poner excusas, debemos asumir nuestra responsabilidad y exigir coherencia en el servicio que deben de realizar los políticos. No son los dueños de nuestro destino. Son los servidores que deben fomentar la convivencia y el respeto y si, entre ellos, esto no existe es muy difícil que se de en la relación educada que nos deben a las personas que les hemos votado. No debemos excusarlos.

Los votantes nos tenemos que recordar que una democracia funciona cuando existe realmente la separación de poderes. No existe excusa posible cuando nos percatamos que esto no está ocurriendo.

Vivimos, por la propia dinámica de nuestras vidas intentando buscar soluciones a nuestros problemas, -pasando de la política- y esto lo aprovecha la clase política para hacer literalmente lo que popularmente se dice cuando queremos expresar que alguien hace lo que le da la gana, “hacer de su capa un sayo”.

No sigamos poniéndonos excusas y tomemos decisiones. Tenemos derecho a ello y la clase política, y más cuando se convierten en casta, no puede encerrarnos en sus intereses particulares. La sociedad civil tiene derecho a manifestarse, así que todas las iniciativas que provengan de organizaciones sociales que busquen coherencia y respeto a los principios constitucionales tienen un gran valor, y la clase política no debería menospreciar sus reivindicaciones, al contrario, tendría que estar muy atenta a lo que dicen e intentan mostrar pacíficamente.

Las excusas manifestadas por ciertos políticos son eso, simplemente excusas, que no están sustentadas en los que los ciudadanos votamos recientemente. Cuando los políticos actúan con este nivel de incoherencia intentando convencer a la opinión pública de algo que no es posible se han convertido en casta política y esto, sí, otra vez en afirmativo, es muy peligroso. Esto ya no es una excusa, es una práctica que lleva a la destrucción de los principios constitucionales. Han dejado de ser servidores para convertirse en dueños de las leyes. Se ha roto la separación de poderes.