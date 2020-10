El viernes pasado dimitía el Consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. Desde mi punto de vista no es buena noticia, Reyero es una persona generosa, entregada y bien preparada. Como Consejero era un perfil muy necesario en una Comunidad Autónoma que necesita una transformación en los Servicios Sociales. Y cuando señalo que se precisa de un cambio en el ser y en el hacer de esta área, subrayo que el cambio es necesario en el conjunto de España; es decir en todas las Comunidades Autónomas, si bien hay que reconocer que la Comunidad Autónoma del País Vasco lleva ventaja al respecto, por cuanto hace años entendió que había que comenzar un proceso de transformación en el ámbito de las Políticas Sociales. Ahí, han contado con la Fundación Matia, institución privada que ha sido una punta de lanza en el desarrollo de unos servicios sociosanitarios pioneros para la población mayor y personas dependientes.

Desconozco los motivos de el porqué ha decidido dejar esta responsabilidad; pero, al final, habrá que concluir que siempre pasa lo mismo; es decir que las personas buenas y que quieren hacer algo diferente terminan orillas y marginadas, sino perseguidas. Siempre se articula un relato para ahogar las voces que proponen transformar y cambiar las formas y maneras de proceder. Siempre lo mismo y, al final hay que concluir, que es mejor dejar todo como está, aunque esto termine aniquilando a la propia sociedad ¡Ojo! esto ocurre en muchos ámbitos de la sociedad.

Una de las frases que ha dicho Reyero, y que recogen algunos medios de comunicación, es que "el modelo de cuidados necesita ser cambiado tanto en Madrid como en España". La suscribo al cien por cien.

Desde luego que en ese relato de maltratar a las personas existirán comentarios sinsentido; pero los que conocemos a Alberto y, yo hace muchos meses que no hablo con él, creemos en su honestidad y en su compromiso.

He escrito en varios de mis artículos la necesidad de cambiar el modelo que actualmente tenemos en referencia a la atención a personas que, por la edad y otras causas, tienen situaciones crónicas de dependencia. Para esto hay que buscar la colaboración entre los diferentes niveles de las Administraciones Públicas y las organizaciones que prestan servicios, tanto empresariales como del tercer sector. No existe otra posibilidad y empeñarnos en una gestión estrictamente pública será un grave error, porque lo que hay que cambiar es modelo y no a quienes gestionan directamente los servicios. Cambiando el modelo habrá que cambiar los parámetros de la gestión. Hay que buscar el modelo sociosanitario porque a decir verdad no existe. Se dan ejemplos y experiencias; pero como tal no existe y eso que se habla y se habla sobre el mismo desde hace años.

Falta articular un verdadero equipo de profesionales que busquen una solución sociosanitaria y, que luego, los políticos apoyen decididamente lo que estas personas puedan proponer. Yo empezaría superando un pequeño detalle, pedir a los Diputados del Congrego que se esfuercen por proponer una Ley de carácter nacional de Políticas Sociales y de Atención Sociosanitaria; en España no existe una Ley Marco de estas características. Se aprobó una Ley de Atención a la Dependencia y desde mi punto de vista es una buena ley; pero la proyección de la misma ha sido muy pequeña y, eso que se habló mucho sobre ella y de vez en cuando es recordada por algún que otro responsable político. Pero de verdad, de verdad, valga la repetición, no ha tenido una gran aplicación o desarrollo. Una ley que no tenga un dotación presupuestaria clara y decida es un texto que no conlleva una entrega apasionada y práctica para su desarrollo.

Después de trabajar y aprobar una Ley Marco de Políticas Sociales y Atención Sociosanitaria habría que revisar todas las Leyes Autonómicas y desarrollar unos servicios de carácter polivalente en donde las Administraciones Locales puedan, apoyadas en la iniciativa privada, desarrollar el nuevo modelo, sobre todo en el ámbito sociosanitario. No es cuestión de competencias es una exigencia de la sociedad para ser más eficientes y eficaces. La proximidad de los servicios es una variable esencial para poder prestar un buen servicio.

Hay que tener fuerza y ánimo para que las cosas no sigan como están, y para que tampoco la solución sea hacerse con el control de los servicios sociosanitarios por parte de los políticos. Hay que apostar por buscar caminos nuevos y, estoy convencido que Alberto Reyero, trató de iniciar esta búsqueda; pero desgraciadamente la Covid-19 le impidió poder andar un camino diferente. Quedó claro y patente que esta pandemia originó tensiones y mermó la capacidad de trabajo de una Consejería que buscaba cambiar esa aceptación de que las cosas siempre se han hecho de esta manera desde hace tiempo.

No está claro, me atrevo a decir, cuál es el espacio sosiosanitario y cómo éste debe ser repartido entre una consejería destinada a la sanidad y otra que mira por lo social. Esto es igual en todas las Comunidades Autónomas. Por esta razón el modelo actual no funciona y debe de ser cambiado.

Desde luego que es posible cambiar; pero mientras esto llega, yo animo a todas aquellas entidades existentes en España y que estén desarrollando modelos sociosanitarios a que no dejen de luchar por construir un nuevo modelo de Atención Sociosanitaria.

LARES tiene una gran oportunidad en este nuevo modelo sociosanitario; pero para ello debería de adelantarse a los tiempos y buscar la sinergia precisa entres sus centros asociados. No se puede caer en esa coletilla de "siempre lo mismo". Será lo mismo para LARES y para otras entidades sociales si su postura es la de no querer cambiar, esto les llevará, con el tiempo, a la desaparición. Ya hay Fundaciones y Entidades Sociales que están en este proceso, la soberbia que tienen muchas de estas instituciones las está acabando.

Desde estas líneas quiero agradecer la generosidad de un Consejero que ha querido cambiar el modelo y no ha podido. Esperemos que el que venga termine su misión sin que al final haya que escribir "siempre lo mismo".

Los consejeros y las consejeras tienen el reto de proponer cambios y no de luchar por espacios de poder. Deben de ser propuestas de servicio a las personas. Al mismo tiempo, las instituciones y entidades sociales tienen que estar dispuestas a cambiar y a proponer nuevas vías de colaboración, alejándose de los intereses particulares. "Siempre lo mismo" no puede ser la consecuencia trágica de cómo terminan quienes quieren hacer algo diferente.

David López Royo

Sociólogo