Siempre nos quedará un libro

Ahora no hay peligro de que quemen los libros como en la novela Fahrenheit 451 que el escritor estadounidense Ray Bradbury publicara en 1953. Los buenos libros los quemamos en nuestros días mediante el olvido, quedan ahí, en la red muchos de ellos, pero, sobre todo, en las librerías y en las bibliotecas. Numerosos jóvenes en edad universitaria y que estudian carreras de ciencias sociales y humanidades apenas se acercan a textos de calidad a menos que los trates como a niños colegiales y les digas que son materia de examen, en la universidad actual cuando hablas en clase de un libro concreto y lo comentas no es de extrañar que alguien levante la mano y pregunte: “¿Eso entra en el examen?”. Claro, porque si no entra, ¿para qué preocuparse por la explicación del profesor y menos por el libro?

En mi actividad universitaria por Internet, obligado por la pandemia, algunas consultas de tutorías que recibo denotan algo tremendo en una persona que, como en el caso de los estudiantes que preparo, está estudiando el último año de la carrera: que no ha visto un buen libro detenidamente en mucho tiempo, que no ha echado una ojeada a un buen libro académico, a su estructura, a su índice. El panorama es desolador en lo que a libros que aumentan el conocimiento se refiere, el mundo digital, genéricamente considerado, no se está utilizando para saber más y mejor sino para jugar a ser el rey del mambo y para constituir grupos de comunicación en los que no hay disidencias que enriquezcan sino refuerzos mutuos de egos.

Si echo mano de las estadísticas y pienso en mis alumnos confinados en sus casas, me digo: tres horas con las redes sociales que ahora pueden ser muchas más, otras horas con la televisión que los jóvenes no ven como los mayores sino interactuando con otros colegas, unas horas más para zamparse series, un tiempo para el wasap... ¿qué les queda para prepararse de verdad las asignaturas que deben aprobar en exámenes online? El resultado en junio puede ser catastrófico si es que los profesores exigimos lo que debemos porque hay colegas docentes partidarios del mínimo esfuerzo y alumnos echando mano de todo tipo de trucuñuelas para lograr el aprobado general. Ambos –profesores y alumnos pasotas- suelen ser los más irresponsables, los que no deberían estar en la universidad y menos en la pública.

Las editoriales medianas y pequeñas deben hacer frente a la crisis que tenemos encima y ellas son precisamente las que suelen editar los buenos libros, las mejores, las que mayor servicio al conocimiento llevan a cabo, aunque cuando entramos en una de esas librerías meramente comerciales, encima de sus mesas no veamos esos libros sino otros interesantes pero de los grandes monopolios de la edición. Hay que velar por esas editoriales de mucho menor tamaño.

Tenemos otro asunto que quiero resaltar. Nos estamos jubilando muchos profesores que tenemos en casa miles de libros, pero nadie los quiere, ninguna biblioteca, ¿qué hacer con ellos? Muchos son libros clave para entender el mundo, eso que se llaman libros clásicos en todas las materias del saber. En mi casa mis libros me dan calor, compañía y entendimiento, siempre les quedará un libro a los seres humanos que de verdad son humanos, los mejores libros de autoayuda no son esos de portadas “celestiales” que el mercado nos ofrece sino los de historia en general y los de historia de la filosofía en particular que los hay para todos los públicos y de todos los grosores. En medio de esta quema de libros sin llamas quedamos personas que seguimos guardando lo que de verdad nos distingue del resto de los animales: el conocimiento de nosotros mismos y de nuestras circunstancias.