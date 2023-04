Siete años sin mi madre

Mañana se cumplen siete años de la muerte de mi madre. Esto no le interesa a nadie, pero los lectores entenderán que si estoy todo el año escribiendo de personas que no conozco, entenderán que un día o dos al año me tome la libertad de hacerlo sobre la mujer que me dio la vida hace sesenta y cinco años. Sobre todo porque la echo mucho de menos, cada día más, y confieso que desde que se fue no levanto cabeza emocionalmente. Si tengo que aguantar todos los días a Irene Montero, Ione Belarra o Yoli la Modelitos, ¿qué malo tiene que hoy escriba de una mujer que valía más que las tres juntas como de aquí a Manila?

Solía decir que podían acusarla de lo que fuera menos de falsa. No he conocido jamás a una persona tan sincera y honesta. A veces me molestaba tanta sinceridad. Por ejemplo, cuando me dijo una noche que Juan y Medio era mejor periodista que yo, hundiéndome en la miseria. No sé qué le vio, sinceramente. Hace unos días lo vi de cerca y no es para tanto, algo culiseco y paliducho. Pero lo adoraba y cualquiera le cambiaba de canal cuando estaba viendo su programa. Si lo intentaba, se quitaba una alpargata y ni tocaba el mando.

Para mi madre, un periodista era alguien que había estudiado y no su hijo, que se fue del colegio con 12 años para ganar trece duros y un kilo de pan diarios en la panadería de El Guapo, de Coria del Río. Tenía sus cosillas, pero nunca he querido tanto a nadie como a ella. A quien le viva su madre, que la cuide, porque cuando se van dejan un vacío difícil de llenar. Ojalá siguiera viva y pudiera seguir cuidándola junto a mis hermanos, en su silla de ruedas, con sus rarezas, su mal humor y ese fuerte carácter que tuvo siempre, sin duda por cómo la trató la vida.

José Palanca, el cantaor de Marchena, cantaba un fandango que me viene como anillo al dedo:

Lo que dura una palmera

tenía que durá una mare.

Para que siempre tenga el hombre

una mujer que lo quiera

y lo llame por su nombre.

Las madres no son perfectas, pero la pierdes y vas por la vida como pollo sin cabeza. Cuando le reñía por algo, siempre me decía: “Cuando me muera, te vas a enterar...”. Ella, que echó de menos a su madre toda la vida -la perdió con 11 años-, sabía lo que me esperaba. No se equivocó. Las madres saben más que los ratones coloraos.