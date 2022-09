Siglo XXI: el valor de las apariencias

El otro día, en el transcurso de una de mis habituales rutas por Sevilla me preguntaba una persona: “¿Por qué haces rutas?” y mi respuesta, meditada, no se hizo esperar: “Para que otros te cuenten una parte de mi vida y de mis investigaciones y lo hagan mal prefiero contarla yo”.

Me resulta paradójica la falsedad que hay en nuestros días y de cómo se quiere enmascarar las mentiras con las medias verdades o de cómo se quiere repetir tanto una mentira hasta hacerla pasar por una verdad.

Me explico: hace pocos días estallaban las redes sociales con el gesto, involuntario y sin mala fe creo yo, de un político, al que se le tachó de racista, pero para cuando se quiso reaccionar las redes, y partidarios ideológicos de los propagadores, ya se habían montado su propia película.

No es normal, se juzga siempre antes de pedir explicaciones, de saber o conocer el razonamiento de la otra persona, se dispara y luego se pregunta teniendo como escenario las redes sociales, con todo lo bueno y todo lo malo que estas tienen. ¿Dónde ha quedado la imparcialidad, la equidad o el buen juicio? Demagogia, engaños, mentiras,... Malos valores y malos ejemplos.

Escuchaba el otro día a Iker Jiménez quejarse de la desinformación y de los inventos de la gente, decían que su vida era muy sencilla por qué su padre era Jiménez del Oso... ¡Dios de mi vida!¡Cuanta ignorancia!

En el mundo del misterio se libran pequeñas batallas, no hace demasiado me pasó algo similar: estando en Bellas Artes escuché a un guía de rutas hablar de mí, decía que era “íntimo amigo de José Manuel García Bautista por eso sabía tantas cosas de ese caso”, entonces saqué el carnet de identidad de la cartera y le dije “Soy Jose Manuel García Bautista... ¿De qué nos conocemos? No te conozco de nada”. Me trataba de explicar un amigo: “todo el mundo quiere estar con los mejores o conocerlos, eso vende”, mentiras para usar a las personas que viven ignorando estos juegos que se hacen con y en su nombre.

Parece que hoy día no sólo debe tenerse cuidado con lo que se dice sino también preocuparse de lo que otros dicen que has dicho no vaya a ser tenido por verdad y luego lo pongan en tu boca. Una locura en la que muchos entran a jugar. Es el tiempo en el que vivimos y el valor de las apariencias, aunque todo sea mentira.