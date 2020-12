Sigue haciendo el indio en las redes

Cuando surgieron las redes sociales todos pensamos, qué bien, esto es la repera, por aquí me puedo comunicar con mis vecinos y esa prima del pueblo a la que le había perdido la pista. Para los que trabajamos en el periodismo una red social es una herramienta imprescindible porque da visibilidad a lo que escribimos y una columna de opinión puede ser vista por cientos de miles de lectores en varias horas. Mi récord está en 578.776, en julio, en una Tostá titulada A la Sexta va la vencida. Un chorrada, pero algo habría, una frase, algo llamativo que impactó y se lió la marimorena. O sea, sin las redes sociales no nos leería hoy casi nadie. Sin embargo tienen también su lado malo y dejándote llevar por la emoción en Facebook, por ejemplo, red social en la que estoy muy activo, te puedes hacer mucho daño tú mismo diciendo, sencillamente, lo que sientes sobre líderes políticos, presentadoras de televisión o deportistas de élite. Las grandes empresas, por poner un ejemplo, cogen un currículo, lo repasan un poco y dicen, venga, a ver por dónde respira este en las redes. Y ahí pueden descubrir algo que, aunque tengas un expediente brillante, te puede perjudicar a la hora de contratarte a ti o a otro aspirante al mismo puesto. Pueden ver si eres bético o sevillista, si votas a Sánchez o a Abascal, si eres o no creyente, si fumas o bebes, qué comes, a qué dedicas el tiempo libre o si tienes o no amante cibernética de liguero fácil. A mí, por ejemplo, me llaman menos los ayuntamientos socialistas para presentar festivales o dar charlas desde que comencé a criticar a Pinocho Sánchez, que es como llamo cariñosamente al presidente. Antaño presentabas un currículo o un proyecto en alguna institución pública y un señor con cara de no haber fornicado la noche anterior te preguntaba, por encima, tres o cuatro cosas para ver si dabas o no el perfil. Lo engañabas, y punto. ¿Ve ese avión que está sobrevolando ahora mismo nuestras cabezas? El freno de mano se lo puse yo. Contratado, es usted la persona que buscábamos. Hoy no es así, te sientas, estás dos minutos, te despachan enseguida y cuando llegas a casa ya han mirado tu perfil de Facebook y saben de ti hasta cuándo te metiste la primera vez con la santa madre de Juanma Moreno. Hola, ¿es usted fulanito? Lo sentimos, buscamos a alguien menos gilipollas y transparente. La cagaste, Burt Lancaster. Eso te pasa por querer ser Paco Umbral en Twtter. La mitad de las empresas que buscan a trabajadores para un puesto descartan a los candidatos tras entrar en sus perfiles de las redes sociales y bichear un poco. Facebook es la red más espiada, precisamente donde cada día visto de limpio a Sánchez y su banda. O sea, que me puedo ir olvidando de fichar por Infolibre.