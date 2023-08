Silvia Bronchalo, Daniel Sancho y el periodismo de casquería

Silvia Bronchalo es la madre de Daniel Sancho, el joven español acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Ha ido a la cárcel de Koh Samui (Tailandia) para ver a su hijo. Daniel Sancho ha estado en prisión preventiva desde el pasado 7 de agosto. La señora Bronchalo ha llegado a la puerta de la cárcel tailandesa en taxi y acompañada por personal de la Embajada de España en el país asiático. Y esta es la noticia que se está usando para estirar el suceso y encontrar visitas en las paginas web. La gran noticia del verano no para de crecer aunque de forma ficticia. No hace falta decir que no hay nada que contar desde poco después de conocer la noticia.

Aunque algunos se empeñen en sacar petróleo de un pozo seco, aunque se intente dar profundidad a un asunto plano y aunque el morbo sea locomotora segura en verano, el crimen de Tailandia no tiene más chicha que la que ya se ha vendido y masticado por medios y audiencias. Si este crimen lo hubiera cometido un desconocido no hubiera ocupado más de dos mil palabras en el mejor de los casos. Y ya estaría en el fondo del baúl del olvido.

Lo preocupante es que la prensa comienza a mostrar rasgos clasistas. Es raro encontrar un medio en el que se piense que los lectores son inteligentes, en el que no se tenga la idea de estar dando la carnaza porque es lo que quiere la audiencia. Tomar por patanes a los propios lectores suele costar muy caro. Me temo que por esta misma razón algún programa mítico ha desaparecido de las parrillas hace muy poco.

El periodismo es información pura y objetiva hasta donde dejan las circunstancias. No es morbo, imágenes aterradoras y sanguinolentas, u opiniones de iluminados que no saben de la misa la media. Y estas cosas que pasan actualmente alrededor de lo que debería ser informar hacen poco favor a la profesión. Luego llegará Paco con las rebajas y el llanto desconsolado de muchos.