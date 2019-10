Silvio, el icono de los rancios jóvenes

Hablar de Silvio es hablar de una institución en Sevilla que, como los buenos vinos y las leyendas, se ha ido agrandando a medida que han pasado los años.

Silvio fue un rockero a su manera. Una persona con un carisma particular y peculiar y que dejó multitud de frases para el recuerdo. Míticas fueron las entrevistas con Jesús Quintero, en las que, copa en mano, disertaba sobre el roll que tienen que tener un nazareno y un rockero.

El documental “A la diestra del cielo” de Canal Sur, se ha convertido en el repaso perfecto a la historia del cantante que antes fue batería.

El disco Fantasía Occidental dejó un pregón de Semana Santa para la historia. Su canción Rezaré, en el que repasa magistralmente a casi todas las dolorosas que procesionan durante la fiesta mayor de Sevilla a ritmo de Stand By Me, ha marcado a una generación. Seguro que algún día alguien se arriesga a interpretarla en el Maestranza el Domingo de Pasión.

Lo curioso de Silvio es que se ha agigantado con el tiempo por esas personas que no pudieron vivirlo. Que no pudieron saltar la tapia del psiquiátrico de Miraflores para verlo actuar en directo porque todavía no eran ni una idea en la mente de sus padres. ¿Cuántos jóvenes hablan de su vida y obra cuando lo único que han escuchado han sido tres canciones?

He escuchado más hablar de Silvio a gente que nunca lo vio ni sabía que existía hasta que hace unos años se puso de moda ser rancio, que a mis mayores, que sí lo vieron y cantaron sus canciones.

Qué contradicción esa de ‘ser rancio está de moda’. Para que luego digan que lo moderno y lo antiguo no puede ir de la mano en esta ciudad.

Silvio fue una persona atormentada que supo vivir la vida a su manera. Era feliz a su forma, aunque de esa forma hacía mucho daño a los demás.

Hace 18 años que Silvio se fue para darle la bienvenida al mito, pero siempre a ritmo de Swing. Igual que anda un costalero. Viendo a la Real Sociedad de verde.