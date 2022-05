Sin grandes novedades en la Bienal de Chema Blanco

No esperaba gran cosa del nuevo director de la Bienal, Chema Blanco, al que, al parecer, según sus propias palabras en conversaciones privadas, no le dejan hacer el festival que le gustaría. Viendo la programación, se nota bastante. Parece que lo ficharon en el Ayuntamiento para jubilar a los pocos grandes maestros que nos quedan en este arte tan maltratado en su propia tierra. Ayer martes, Chema Blanco, Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, y Patricia del Pozo, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, presentaron en el Lope de Vega la extraña programación para de la XXII Bienal, la de 2022, que además coincide con el número de edición y con el centenario del Concurso de Cante Jondo de Granada celebrado en 1922. La consejera, en un discurso vacío que demuestra lo poco que sabe de flamenco, se puso a jugar con estos números coincidentes pero se le olvidó decir por qué entre más de sesenta espectáculos no hay uno solo que conmemore el centenario del histórico certamen granadino. Bueno, el pregón lo dará Laura García Lorca, sobrina del gran poeta, que no sé si conoce la Bienal, lo tendría que mirar. Eso sí, estará el Niño de Elche con Memorial, para dar un repaso a su carrera, como si fuera Fosforito. La vez que estuvo en la Bienal se puso en calzoncillos en el Lope de Vega y vino a ofender a Sevilla y sus instituciones. Al parecer, esto sí se lo han dejado hacer al señor Chema. Traer a alguien que no sabe cantar lo jondo a repasar su obra, se supone que flamenca, porque el de Sevilla es un festival de flamenco. ¿Qué obra? Y no podía faltar su Israel Galván, que traerá Gimnasio. El nombre ya lo dice todo. “Será la Bienal de la creación”, dijo ayer el director. No, será la Bienal de la defunción. Ayer se firmó en Sevilla, en el histórico teatro, el parte de defunción del flamenco. Para eso trajeron a Chema Blanco, para que le diera la puntilla a un festival que se ha hecho viejo y que pedía a voces la eutanasia o una reconversión. Esperaba grandes cambios y apenas hay novedades. Los mismos escenarios, el mismo gazpacho de los últimos años, con una programación larga, sin coherencia ninguna que ha dejado fuera a casi todos los grandes maestros del género, los pocos que van quedando. Por ejemplo a José el de la Tomasa, el único que queda en Sevilla en plena forma. La programación es un despropósito, un insulto al flamenco y a Sevilla. Serán 28 estrenos, de 65 espectáculos. Diez, al parecer, “estrenos mundiales”, que no sé muy bien qué quiere decir eso de “mundial”. A la Moneta le dijeron que no, salvo que trajera un estreno. Pues se ve que no a todos les han pedido lo mismo. Por ejemplo, al Niño de Elche. Ah, pero vendrá a repasar su carrera, que es como si vinieran Chacón, la Niña de los Peines o Antonio Mairena. Tiempo habrá de desmenuzar esta programación de locos.