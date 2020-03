Sin más miedo que el preciso

El pasado martes me fui al Teatro Central a cubrir un concierto del guitarrista almeriense Niño Josele sabiendo que alguien me podía contagiar el coronavirus, pero no lo dudé. Este virus me puede matar, claro, y algo más. Es mucho peor que el dichoso virus me deje sin trabajo y que el banco se quede con mi casa casi pagada. La salud, la vida, es lo primero, pero a cierta edad lo de perder o no la vida no importa mucho. Dicho esto, es hora de que los enfermos y las enfermas de las redes sociales dejen ya de hacer chistes y de gastar bromitas con la enfermedad de marras, porque hay ya miles de personas arruinadas en nuestro país y si todo va como parece, evolucionando a peor, se puede ver un ejemplar. Menos mal que el presidente del Gobierno ha reaccionado, aunque no sé qué será peor, que siga a su bola o que coja de verdad el mando de la situación y nos evite en lo posible una ruina de la que ya no saldríamos nunca.

En Andalucía no ha habido ni un solo muerto por causa del coronavirus y hay algo más de cien contagiados controlados, que son unos datos tranquilizadores. ¿Debemos preocuparnos? Claro que sí, pero solo lo justo. Lo más lógico es que haya fallecimientos estos días, pero también, que el virus vaya debilitándose por el calor. O sea, que en tres o cuatro meses esto puede ser historia y nos va a quedar solo el recuerdo de una angustia y, eso sí, la amarga retentiva de quienes se hayan ido.

¿Está haciendo bien las cosas el Gobierno? Los especialistas dirán, pero ayer escuché a Marín y Aguirre, de la Junta, y me quedé más tranquilo porque daban unos datos como para no alarmarse más de lo imprescindible. Buenos, o no muy malos, pero ambos mandatarios tenían más mala cara que un chino con retortijones en un autobús de línea. Uno espera que los gobernantes de su país den la talla cuando llega un momento delicado y lo de permitir la manifestación del pasado domingo, con la mujer del presidente y la vicepresidenta Calvo en ella, que parecían dos romeras en Almonte, es para que hayan rodado cabezas. O el acto de Voz en Vista Alegre, algo de una irresponsabilidad increíble teniendo en cuenta la evolución del virus en un país vecino como Italia, donde por cierto cerrarán hasta los kioscos.

Nosotros, los andaluces, aún estamos pensando en si habrá o no pasos de Semana Santa en las calles o sevillanas en la Feria. Esperemos que sí, porque eso significaría que el virus habría remitido, pero si hay que prohibir ambas fiestas, se hará y no pasará nada, solo que se arruinarán miles de familias. Ya las hay arruinadas y no se sabe nada aún. Por eso hay que tratar el tema con sensibilidad y respeto, porque no hablamos solo de personas que mueren, en su mayoría de avanzada edad y con problemas de salud, sino de familias que van a palmar en la ruina. Ya está bien de chistes y de gobernantes demacrados ante las cámaras porque no saben qué hacer o qué decir.