Sin mascarillas no habrá amor

Se acaba la obligación de utilizar mascarillas en interiores y los miedos aparecen. Unos temen contagiarse y pasar las de Caín. Aún hay gente que no ha pasado la Covid-19 y otros piensan que pasarlo otra vez es una faena y un peligro desmesurado. Y muchos, muchísimos, sabemos que se nos acaba el chollo, que vamos a dejar a la vista de los demás nuestros rasgos faciales al completo, nuestras expresiones de cansancio, fastidio o sorpresa, la fealdad (lo que creemos que es feo y que, seguramente, no sean más que complejos sin sentido puesto que todos somos feitos tirando a horrorosos, todos incluidos los que creen ser una belleza sin parangón), los brackets o ese lunar que parece diseñado por un Picasso venido a menos. Se acaba el chollo y se acaban los idilios que pudieron ser gracias a la mascarilla y no serán a causa de la claudicación del SARS-CoV-2 o de nuestra temeridad (no estoy seguro de que sea sensato eliminar la mascarilla de forma tan apresurada puesto que se sigue muriendo la gente aunque no nos inmutemos).

Sí, un sinfín de idilios están a punto de irse al garete. Hemos pensado que detrás de la mascarilla se ocultaba un rostro y nos daremos de bruces con otro bien distinto. Tanto es así que, por ejemplo, el que escribe no suele reconocer a compañeros y compañeras de gimnasio si se cruza con alguno de ellos por la calle y sin llevar mascarilla. Los rostros imaginados los tenemos grabados como ciertos y al ver el real no lo asimilamos con tanta facilidad como podría pensar el común de los mortales.

Nunca antes nos habíamos fijado tanto en la expresión de los ojos de otros; nunca antes tuvimos que hacer un ejercicio de imaginación tan extenso y tan intenso para intentar descubrir la forma de unos labios, nunca antes nos engañamos tanto para sentirnos más cómodos. Sin embargo, ahí están esperando los pelos de la nariz que parecen lianas, los labios pequeños o delgados en exceso que recuerdan la representación de la distancia más corta entre un punto y otro, las comisuras de los labios caídas y afeadas por la xerostomía, ahí estará esperando la realidad y el muro contra el que chocarán nuestros sueños. Esas conversaciones con la cajera del súper se van a acabar si descubren lo que oculta la mascarilla del cliente tan majo que siempre tiene un detalle amable, tienen los días contados las miradas que buscan arrancar la mascarilla para encontrar el rostro perfecto.

Hemos vivido una época parecida a una ensoñación; un tiempo en el que vimos las calles de las ciudades desiertas, los muertos llegando sin cesar a los cementerios, las UCI’s desbordadas, el mundo paralizado; hemos vivido un tiempo en el que la imaginación ha tenido especial relevancia porque nos ha servido para superar algo que parecía poder ser el final. El remate final llega con la retirada de las mascarillas en interiores, al acabar con miles de idilios y miles de historias inventadas que nos han hecho felices con personas que no existían tal y como las tenemos en la cabeza.

No deja de ser un momento poético, patético y triste. Todo junto y tan raro como una pandemia.