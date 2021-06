Sin mascarillas y a lo loco

Cuando nos quitemos la mascarilla pasaremos de respirar nuestro anhídrido carbónico o dióxido de carbono, como se dice ahora, a tragarnos el aire de siempre que estaba más limpio y vuelve a ensuciarse ya que por mucho que suba la gasolina no soltamos el coche ni rociándonos con agua hirviendo. Nos la vamos a quitar en el mejor momento que son las vacaciones, tanto para los que estén en la ciudad porque se encuentran más vacías -si los turistas y el sueldo permiten irse de vacaciones- como para los que anden por ahí de relax o de turismo que a veces ni es relax ni es nada.

Yo no pienso quitármela, desde luego. Cuando los medios se apresuraron a dar el bombazo de que Pedro Sánchez había concedido permiso para ir sin antifaz, servidor de ustedes estaba conduciendo y con la radio sintonizada. RNE sacó los micrófonos a la calle a ver qué le parecía a la gente la medida. Una chica dijo que ella no se la iba a quitar porque no se fiaba de nada de lo que decía Sánchez. La muchacha era un voto de derechas, sin duda. Otros saltaban de alegría, así que yo me dije, ya está, sobran los sondeos del CIS, por la mascarilla nos conoceremos: quienes la lleven, son de derechas y fachas, quienes no la lleven, son progubernamentales y progresistas. Luego ya empezaron algunas autonomías de uno y otro signo a dudar y mis cálculos se fueron al traste. Entonces me puse a pensar en la dificultad de llevar mascarilla cuando pueda no llevarse: “Mira, ahí va ése, con la mascarilla, a ver si se cree que lo vamos a contaminar, será mamón el tío”.

A los previejos como yo, nos dicen que nos van a poner antes la segunda fase de la AstraZeneca por la cepa india (Delta en idioma posmoderno, no racista ni xenófobo, por tanto) y ahora que nos quitemos la mascarilla cuando esa segunda fase no ha finalizado y cuando el virus le entra a personal más joven que menda. Como Sánchez y los que no son Sánchez piensan más en los votos que en mi salud, yo voy a seguir tragándome mi propio aire contaminado por mí porque no trago a ese tipo de políticos. Claro, cómo van a tener a las criaturitas de vacaciones y enmascaradas, no se puede tirar mucho de la cuerda que la urna se queda vacía.

Miren ustedes, el doctor don Jesús Aguirre ha sentenciado que no, que el virus anda por ahí y ya he dicho que a mí don Jesús me recuerda a cuando los médicos eran médicos de verdad, de vocación, el médico de la familia, el de la palmadita en la espalda. Don Jesús es mucho más médico que político, a don Jesús no le entra el marketing político y habla en las ruedas de prensa como si estuviera en su consulta, de manera que si don Jesús ha dicho pero qué pasa aquí si el bicho no se ha ido, yo obedezco a don Jesús diga lo que diga Moreno Bonilla y diga lo que diga el mismo don Jesús porque se lo diga que lo diga Moreno Bonilla, si es que le dice que lo diga.

De todas formas, anda que no ha cambiado la cosa, para bien. Benditos sean los investigadores, parece mentira en el tiempo en que han sacado no una sino varias vacunas. Y aún falta el broche de oro que va a ser la española, como las demás ya estaban ahí, han podido los investigadores españoles -esa maravillosa combinación entre seniors y juniors- ir más al ritmo normal que la ciencia exige. La española va a servir hasta para las espinillas de la pubertad y las arrugas y las canas de los cuarenta para delante.

¿Se acuerdan cuando no había mascarillas porque nos habíamos llevado las fábricas a China? Como no había, lo primero que dijo Simón es que no hacían falta. Claro, si es que para él el virus era un asunto de ná mientras Lorenzo Milá desde Roma afirmaba en TVE que los médicos allí sostenían que se trataba de una simple modalidad de gripe. ¿Se acuerdan cuando nos robaban las mascarillas en los aeropuertos y no llegaban a España desde China? ¿Se acuerdan de los camelos que nos vendían?

La primera mascarilla que usé me la regaló una señora, concejala del PP y sanitaria, que las hacía artesanalmente en su casa. Fue en el confinamiento. Aún la conservo y la he colgado en la pared, que no se olvide, yo al revés que ese bodrio al que llaman memoria histórica o democrática: aporto memoria, no amnesia, porque la democracia debe tener memoria. Seguramente aquella mascarilla improvisada no era la más adecuada pero ahí estaba ya el ser humano luchando por su supervivencia. Luego vendían mascarillas hasta en las droguerías. Ahora, tres millones de muertos después, empezamos a quitárnoslas. Pero cuidado, esto es como las películas esas de terror o aventuras en las que al final matan al monstruo o al dinosaurio o a Godzilla, todos respiran tranquilos pero, oh, la cámara nos enseña en una última escena cómo en un lugar escondido quedaba un huevo o dos, se rompe la cáscara y aparece una cría del depredador. Aquí no hay una ni dos, hay millones de personas contaminadas o potencialmente contaminadas porque vacunas y mascarillas, prevención y hospitales tenemos los afortunados del planeta, sobre todo los afortunados.

Como nos dediquemos en estos meses a ir sin mascarillas y a lo loco ya veremos si llega un otoño caliente y otras navidades bajas en villancicos.