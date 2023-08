Sin tetas no hay paraíso (sin culo tampoco)

Por aquí ando, por América que no es sólo EEUU -el país sin nombre- sino todo lo demás. He perdido la cuenta de las veces que he cruzado el charco aunque cada vez van a ser menos, ya cuento más años, les tengo manía a los aeropuertos, sólo me sirven para hacer ejercicio caminando de vuelo en vuelo y no digamos si el tiempo va ajustado; la digitalización y las medidas de seguridad han complicado mucho la vida y ya pamplinas las precisas. Pero he vuelto, nada de turismo, yo aquí hablo con lugareños en general, con profesores, gestores y con políticos, gente que sabe lo que dice. Los paisajes y las cascadas están muy bien pero son lo de menos.

Hace ya bastantes años que por estos lares se puso de moda algo: regalar aumento de pechos. Después llegó a España. En América Latina se sigue celebrando mucho la fiesta de los 15 años, es la puesta de largo, es cuando los padres vienen a decirnos: aquí os presento a mis hijas, ya son casamenteras. He conocido por estos pagos a niñas madres con 15 años, una barbaridad para nosotros, lo que ocurre es que nosotros estamos cometiendo otra barbaridad: o no tener hijos o tenerlos pasados los 40 años y eso de que cada cosa tiene su tiempo es cierto.

Los latinoamericanos se están extendiendo por todo el mundo. América Latina y África son continentes juveniles, de ellos es el futuro y de quienes desde Occidente y otras zonas -Rusia, China, Irán- les apoyen. Todos estos saldrán adelante mientras los demás rogamos una limosna al tiempo que arrastramos los pies y tratamos de curarnos los dolores de aquí y de allá.

En las fiestas quinceañeras se les suele obsequiar con un buen regalo a las agasajadas. Lo menos hace diez años que me llevé la sorpresa de que me contaran que lo que más pedían no era un viaje aquí o allá o una estancia universitaria cuando llegara la hora sino una operación de mamas generalmente para aumentarlas. Y ahora mismo el asunto no sólo sigue igual sino que se han sumado las nalgas a esta especie de amor por el quirófano que persigue aumentar el poderío y la identidad externa femenina frente al varón con el deseo de competir por ese varón o simplemente para que la autoestima sea más intensa.

Junto a este asunto de las quinceañeras está el que protagonizan en la misma dirección las mayores y las bastante mayores. A algunos países de América Latina llegan vuelos desde Estados Unidos donde pueden coincidir treinta mujeres que buscan lo mismo: agrandamientos arriba y abajo. Sin duda, habrá casos que justifiquen esta conducta y si la ciencia puede aminorar un sufrimiento bienvenida sea. Otra cuestión es ese no sentirse nunca bien con lo que se posee debido a factores externos implantados en las mentes no sólo de mujeres sino de hombres con ese otro fenómeno del alargamiento del pene y otras filias. “Nunca estamos contentos con lo que tenemos”, decía mi madre. Cierto, es una frase que lo mismo te puede llevar a la gloria definitiva que a prolongar problemas no resueltos. La procesión va por dentro, los arreglos somáticos por fuera no suelen subsanar los desarreglos internos, aunque la mona se vista de tetas y de culo, mona se queda. Y aunque el mono se vuelva musculoso y sin arrugas, mono se queda, los años vuelven a colocar todo en su sitio y hasta terminan por dejar la cuestión peor que estaba.