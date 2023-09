¿Sirve para algo la noche de los investigadores?

Esta noche en Sevilla mientras unos corren otros acudirán a los actos que protagonizan los investigadores y otros irán a su bola o a los diversos eventos adicionales programados. Me imagino que acudirá menos público a escuchar a los investigadores que a correr y a ver a quienes corren. Todo requiere su esfuerzo, pero el personal me parece a mí que prefiere gastar sus energías, más que investigando, gimnaseando, para lucir un cuerpo más bonito e intentar vivir más. Lo de mens sana in corpore sano lo cumplen pocos y pocas, aquí o mens o corpore. Yo soy de mens, el ejercicio es algo odioso para mí, si lo hago es porque a todos los médicos les ha dado por recomendarlo y porque comprendo que tienen razón. No hace nada, 100.000 años y menos, éramos trotamundos a la fuerza, buscábamos el alimento por ahí y comíamos hasta carroña. Cuando más o menos en el 8000 antes de Cristo empieza la agricultura, aunque nos volvimos sedentarios no parábamos de hacer ejercicio ni de cazar y ahora Mercadona y la compra online o por teléfono te lo trae todo a casa mientras cultivamos el sillón ball, el ciberactivismo en el sofá o usamos la mente, investigando, leyendo o mirando al techo, etc.

Hay que moverse, en el franquismo nos decían por la única televisión que teníamos: “Quien mueve las piernas, mueve el corazón”. Casi nadie echaba cuenta de aquello, sería porque la gente caminaba más y el ejercicio gimnástico lo hacían en el curre. Hoy, riadas de seres bípedos se ven por esos carriles soltando colesterol, de ahí que seamos el segundo país más viejo del mundo. En el franquismo había niños, en la democracia abundamos los viejos, los niños y jóvenes de ahora veremos cuándo van a cobrar la pensión y cuánto y hasta cuándo van a tener que hacer ejercicio laboral.

Todo lo anterior entra en la labor investigadora que se caracteriza a nivel de ciencias sociales en que hay investigaciones y estudios sobre todo pero no se tiene en cuenta ninguno. Mi campo es las relaciones entre poder, Poder, periodismo y comunicación. Está demostradísimo cómo el poder y el Poder coartan la libertad de expresión del periodista. Nada, no se avanza, en esto del periodismo todo sigue esencialmente igual, cualquiera puede invertir en medios de comunicación y además los códigos deontológicos no funcionan, en España hay mucha más propaganda que pasa por periodismo que periodismo propiamente dicho. ¿Qué hemos logrado? Nada o muy poco. Por eso no voy a hacer el idiota organizando un taller o una charla sobre el tema. Es mejor que los jóvenes se mantengan dóciles e ignorantes antes que rebeldes, así hallarán trabajo con mayor facilidad.

¿Y la otra ciencia, la experimental? Es otro cantar, necesita muchísima paciencia y muchos más recursos. ¿Desde cuándo no tenemos un Premio Nóbel? ¿Desde Severo Ochoa? No, porque Severo Ochoa se formó en Estados Unidos y su nacionalidad era estadounidense, no española, cuando le concedieron el Nobel en 1959. El que se lo curró más fue Ramón y Cajal. Puede que ahora tengamos aspirantes al Nobel pero el Nobel no se alimenta sólo de méritos científicos, hay que tener también influencias de otros tipos.

No sé si esta noche hay programado algún taller para investigar la investigación en España. Hay que decirlo todo, hay que decir que la investigación está llena de burocracias innecesarias que agotan a los investigadores; que a pesar de que se invierte más en investigación casi todos los proyectos se los quedan Cataluña y Madrid; que hay una especie de tráfico de influencias en las concesiones de proyectos; que las revistas científicas cobran miles de euros por publicar artículos científicos; que son los anglosajones y los chinos quienes nos suelen decir si somos buenos o malos investigadores; que hay temas de investigación de moda, como pueden haber pantalones de pitillo. En mi campo, el tema de género, el de los llamados vulnerables, por ejemplo. Todo lo esencial está dicho, pero los dineros se siguen yendo para ahí en su mayoría y la gente se cambia de línea de investigación como quien cambia de sombrero para poder lograr financiación.

Por último, ya podemos hacer de cada noche del año una promoción de la investigación que siempre será una exigua minoría de la población quien se dedique a investigar. El resto se irá de compras o a correr por las calles nocturnas que es más divertido. Los verdaderos investigadores/as son de otra raza. Los verdaderos, ¿eh? Que hay mucha pose. ¿Quiénes son los verdaderos? Oiga, investíguelo usted, no se lo voy a decir todo. Mejor váyase a correr y no se complique la vida.