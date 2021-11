¡Socorro! ¡Un corrector!

Los periodistas escribimos muy deprisa. Cometo aún muchos errores en mis columnas y artículos por los que les pido perdón encarecidamente. Nunca se termina de escribir bien, los que nos dedicamos a esto siempre aspiramos a lograr la obra maestra, El Quijote que nos deje satisfechos y nos prolongue en el tiempo para que al menos alguien se acuerde de que estuvimos en este mundo y nos lo agradezca porque le servimos para algo bueno.

Cada vez que leo los textos que les ofrezco me siento defraudado porque tendría que haberlo hecho mejor. Creo que era Borges el que decía que publicaba para dejar de corregir, cuando el libro está en la calle ya está todo consumado, los errores y los aciertos quedan ahí, la primera impresión es la que permanece como sucede en el mundo de la comunicación y el periodismo. Por mucho que corrijas en una siguiente edición o te declaren inocente de un supuesto delito, la mancha no la borra ni el Tutú -detergente de mis tiempos que regalaba perlas- ni el agua bendita.

Para nuestro consuelo, el periodismo digital puede servir de corrector cuando se mete la pata. A veces he escrito al colega de guardia para que me corrija un error o incluso una torpe falta de ortografía por despiste o confusión con otra palabra muy similar a la que quería escribir. Habrán notado ustedes que los diarios digitales están llenos de errores, faltas de concordancia y de ortografía. Esas faltas de ortografía son con frecuencia las mismas que yo veo en los exámenes de estudiantes de periodismo, las mismas por las que suspendemos automáticamente todo un examen aunque el resto esté bien expuesto y argumentado.

A muchos eso les tiene sin cuidado, protestan, pero razonan con que hay correctores en Internet, no se puede tener el conocimiento en la cabeza, se delega ya en Internet como se delega en el tirano o en el nazi-fascista para que te arregle la vida. A este paso no hará falta cultivar pasas, basta con que devores tu propio cerebro que trabaja menos que la estatua de Fernando III de la Plaza Nueva. ¿Y qué hace uno si se le acaba la batería al cacharro de turno? ¿En quién depositamos nuestra existencia? ¿En el Espíritu Santo?

La versión Word con la que escribo no me asesora bien, pretende que coloque por sistema comas donde no suelen hacer falta: detrás de pero o detrás de aunque o de sino, los trata a ustedes como niños, no les deja que el propio lenguaje marque su ritmo sin necesidad de tanto signo de puntuación. A veces le hago caso, sólo a veces, otras se lo hago porque me llego a sentir culpable por no obedecer a la máquina, mala señal, eso es lo que nos espera, hay que superarlo.

El otro día pasaron por el canal de cine TCM la película Primera plana por vigésima vez y lo que queda. Mi filosofía algunas veces en esto del cine en TV es ver lo bueno y lo clásico antes que porquerías varias que ofrecen en multitud de ocasiones a diario. La cinta es otra versión de una anterior, Luna nueva, con una periodista como protagonista. En esta ocasión el protagonista es un hombre Jack Lemmon, y el filme -divertidísimo- es toda una enseñanza del periodismo de hace un siglo, con momentos muy actuales. El protagonista se va a casar y va a cambiar de profesión: del periodismo, con el que te mueres de hambre, a la publicidad. Y al despedirse de sus colegas les dice con desprecio que ya los ve de mayores corrigiendo textos antes de ser publicados. Ojalá siguieran existiendo los correctores, personas mayores y cultas que no dejaban pasar una como la vieran. Ahora, el periodista ocupa varios puestos de trabajo en uno: redactor, maquetador, corrector, promotor de sus noticias en redes sociales, y más que me dejo. Sin embargo, esto no puede servir de excusa para que escribamos mejor cada día, seguro que esta columna tampoco me va a convencer cuando la publiquen y la lea en mi pantalla.