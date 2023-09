Sol de septiembre

Sol que ya no quema, pero alumbra y da calor para todo el año. Luz que se acorta cada jornada y anochecer que llega un poco antes. Final del verano, tiempo ocre de huertas y vendimia. Verdina que bordea las albercas y grano que descansa almacenado tras la cosecha. Pero estío que no se despide en Carmona sino cuando acaban los cultos de su patrona, la Santísima Virgen de Gracia. Días de fiesta por dentro y por fuera, en las casas y en la iglesia. Adornos en las calles y vestidos de estreno. Músicas y vida que se comparte cada noche con abrazos que parecen despedidas hasta que vuelva la primavera. Se alza en Santa María el gran aparato de la octava del Corpus, testigo que permanece de cultos de otras épocas: terciopelo, oro, dosel, corona, cera y flores. Elegancia y armonía de lo sagrado en lo alto del presbiterio. Carmona construye en septiembre su ambiente y su espacio más peculiar con un estilo personal y propio. Convocatoria, vestido de la Virgen y moñito lanzan al unísono su color al vuelo y nos llaman hasta este templo insigne, ahora más que nunca catedral de sangre viva y altos vuelos, siempre casa de María y refugio de sus hijos. Es su cumpleaños lo que forma tanto revuelo en esta ciudad tan serena, toda quietud y reposo en su respirar cotidiano.

Días dulcemente dorados que enmarcan este 8 de septiembre, grabado a fuego entre la cal, el barro y la piedra monumental de Carmona. Jornadas dedicadas por completo a la Madre. Misa primera -aire fresco y aún a oscuras- de los labradores de antaño. Misa solemne luego, de coro y orquesta, empaque y grandeza de pueblos y ciudades señeros opacados por la capital. Visitas incesantes a la Virgen, Santa María siempre abierta. Tarde cálida de membrillo para reunir a los más pequeños en la novena de los niños. Y, otra vez en la noche, cuando renace el fresco con la ayuda de los abanicos, celebración bella y profunda en cuerpo y en espíritu. Multitud desde temprano que agota bancos y sillas, naves y trascoro de la prioral se quedan pequeños las nueve noches para tantos como acuden a tus plantas. En medio de todo y en el centro, la Eucaristía. Afamados predicadores, lo mejor de cada generación sacerdotal. Surgen viejas oraciones respondidas a coro, suenan flautas y violines, coplas antiguas y la salve popular que pone emoción en la despedida: “Vida y dulzura en quien vive / toda la esperanza nuestra. / A ti, Reina, suspiramos, / gimiendo y llorando penas...”. Ecos que repiten cada estrofa como olas que van y vienen para dejarlas fijadas en la playa de la memoria hasta que vuelva otra vez septiembre. Generación tras generación, una década y otra más, pasa un siglo y viene otro, lección de fidelidad no solo a un nombre de María sino a un título de eternidad: “Oh, brillantísima aurora, / oh, piadosísima Reina, / oh, Madre llena de Gracia / por nosotros a Dios ruega”.