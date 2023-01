Solitario o en manada, ¿qué más da?

Normalmente escribo la Tostá antes de irme a la cama, aunque sea tarde, de madrugada, pero anoche no fui capaz y me costó bastante coger el sueño. Esta mañana me desperté con Carlos Herrera, como de costumbre, cuando aún era de noche. Hay pocas cosas que me alteren hasta el punto de modificar mi vida, de cambiar mis costumbres y mis hábitos, y una de ellas es la violencia. Me puede. Tengo familia en Algeciras y me aterraba la idea de que les afectara lo de anoche, el crimen de un sacristán, el de la Palma, al que un marroquí de 25 años confundió con un cura, que era por quien iba en realidad. Se habla de un lobo solitario, pero qué más da si actuaba por su cuenta o en manada. El peligro está ahí, por odio religioso e ideológico, o por el simple placer de matar. En dos o tres días hemos tenido el escrache a la presidenta de la Comunidad de Madrid y ahora esto de Algeciras, con un sacristán asesinado de manera brutal, con un machete, un párroco herido que se libró de milagro y otras personas también heridas que pasaban por allí. ¿Se podría haber evitado el bochornoso espectáculo de la Cumplutense? Sin duda, pero había interés en que ocurriera porque condecoraron a una líder política con la que se quiere acabar desde que se sentó en el sillón presidencial. ¿Se podría haber evitado lo de ayer tarde en Algeciras? Lo pregunto, porque la policía lo seguía desde hacía unos días, aunque al no tener antecedentes, era complicado detenerlo. El resultado, una tragedia en Andalucía, en Cádiz, la tierra del buen humor y el arte. Y de la convivencia, con personas de distintas culturas y religiones que conviven en paz y armonía. No había pasado ni una hora del crimen y ya había quien pedía la expulsión de los musulmanes de nuestro país sin saber si era un atentado yihadista, un ajuste de cuentas o un crimen por odio religioso. Algunos medios de ámbito nacional hablaban de atentado yihadista sin tener toda la información, y eso es peligroso e indudablemente una imprudencia informativa. Llamaba la atención que de madrugada, el alcalde de Algeciras no supiera nada aún sobre el atentado, porque nadie del Ministerio del Interior lo llamó. Esta mañana seguía sin saber lo mínimo para atender a los medios, y si el alcalde de la ciudad no sabía nada, ya me dirán lo que conocían los medios en Madrid. Pero era una noticia para poner a arder las redes sociales, sin duda, que muchas veces es lo que estos medios buscan. Lo de anoche en la ciudad andaluza del Campo de Gibraltar fue un atentado yihadista, aunque fuera un lobo solitario. Fue un crimen contra los cristianos, contra la Iglesia, y fuera un desequilibrado, un lobo solitario o una manada organizada, es algo tan brutal que nos pone enfermos. Es hora de serenidad por parte de los medios de comunicación y de más eficacia de las fuerzas de seguridad del Estado, que no siempre está garantizada.