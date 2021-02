Somos obras de arte que queman contenedores

Hemos visto llegar a Marte la nave robot ‘Perseverance’; ya hemos visto imágenes a todo color de la superficie de un planeta que está a una distancia mínima de unos 54,6 millones de kilómetros y una máxima de poco más de 400 millones de kilómetros. Las imágenes llegan desde allí con un retraso de, más o menos, 11 minutos. En fin, que nos coge retirados. Nos hemos gastado una millonada para conseguir llegar a Marte, se ha realizado un esfuerzo colosal porque nos gusta mirar lejos, porque el ser humano es, sobre todo, explorador y siempre ha estado necesitado de encontrar alternativas a lo que tiene. Pero ¿por qué mirar tan lejos si no somos capaces de mirar a nuestro lado y mucho menos dentro de nosotros mismos?

La fotografía que acompaña esta columna es la de una célula humana que se ha tomado utilizando cinco técnicas diferentes. Eso que ven ustedes somos cualquiera de nosotros. Somos simplemente 30 millones de millones de células que se organizan de forma sublime. Ningún mecanismo conocido es tan preciso, tan exacto, tan maravilloso; somos obras de arte perfectas. Eso sí, lo estropeamos todo con la envidia, la venganza, la estupidez y la mediocridad.

El paisaje marciano es poco amable, árido y tiene de hospitalario lo justito. Sin embargo nosotros estamos hechos por la acumulación de un proceso de optimización que se viene produciendo desde antes del Big Bang. Ya estaba todo concentrado es lo que fue antes de ese instante, ya estábamos llegando a lomos de esa belleza que representa la vida.

No me parece mal que logremos cosas maravillosas, pero si lo hacemos descuidando una sola célula de un ser humano, nos estaremos equivocando gravemente.

No me digan que no somos una preciosidad cuando ponemos el foco en el lugar adecuado. No me digan que no merece la pena intentar todo lo posible para mejorar en lugar de quemar contenedores o lanzar piedras contra la policía. Una célula en un mapa del mundo entero; cada uno de nosotros somos el mundo entero y no podemos seguir por este camino. Claro que no.