Somos tan pequeñitos

Volví ayer de mi quinto viaje a Asia. He visitado antes Shanghai, Hong Kong, Bangkok y varias ciudades indias, alguna de ellas tan avanzada y tecnologizada como Calcuta (que muchos, por Occidente, deben creer que está llena de leprosos, cuando en realidad está llena de rascacielos). En este viaje del que volví ayer he visitado Singapur y Malasia.

La vitalidad comercial de Asia es arrolladora. Eso ya se sabe, pero verlo en directo no deja de impresionar por más que uno lo sepa “teóricamente”. Muchos occidentales deben creer que Malasia es una tierra de tigres y sandokanes, pero la realidad es que su capital económica, Kuala Lumpur, es el centro mundial de Financiación Islámica, con una fuerte presencia de instituciones financieras del Golfo, como los bancos islámicos más grandes del mundo, el Al-Rajhi Bank y el Kuwait Finance House.

Llevo años intentando situarme en el mundo, saber qué lugar ocupo, por mi ciudad, mi país y mi cultura en el mundo y, siento decirlo, pero cuando voy a aterrizar en el pueblerino aeropuerto de Sevilla y contemplo desde el cielo un paisaje de desordenadas casas bajas con un par de puntos que destacan, siento que llego a la última aldea perdida de la tierra (sé que hay sitios menores). No es lo mismo que cuando se llega, simplemente, a Málaga, su efervescencia se denota desde el cielo.

Eso no quita para aceptar que Sevilla es un lugar maravilloso para esconderse del palpitante mundo, una guarida de invierno, mirador distanciado del Mundo en cambio, de donde partir, lanzarse, cuando uno quiera.

Pero, por otra parte, te preguntas, ¿qué hemos estado haciendo durante los últimos treinta años mientras ellos, partiendo de manglares angostos, han llegado a ese despegue fulgurante convirtiéndose en grandes metrópolis? Nosotros nos hemos peleado cansinamente para conseguir poner un solo rascacielos y una pérgola de madera y hormigón. (Hablo de arquitectura como referente simbólico, pero entiendo que los avances van en paralelo: investigación científica, aceptación de la diferencia, sinergias entre culturas, propuestas arriesgadas, desmitificación de “lo tradicional”, uso generalizado de las nuevas tecnologías, etc.).

La sensación que tengo es que el mundo se amplió sin avisarme y que mis referencias caducaron. Viví los últimos 50 años creyendo que Europa era el centro del Mundo, y resulta que el centro fue quedándose en el margen hasta que el eje Océano Pacífico, con Estados Unidos a oriente y el potente Sureste asiático a occidente nos dejó en los márgenes del Mundo.

Y quiero que conste que lo que he visto en esas gigantescas ciudades no solo tiene que ver con economía, tiene muchísimo que ver con la belleza. No es el Nueva York abarrotado de edificios cuyos pies son mugrientos (calles sucias con vagabundos entre cartones). Las calles de Singapur, por ejemplo, eran perfectamente limpias y bellas, con plantas y pequeños lagos por todas partes, con edificios pulcros, brillantes, elegantes. Belleza moderna que te rodea y estimula. Hay dinero, pero hay gusto y estilo. ¡Tampoco somos los europeos los monopolistas del gusto!, que nos lo tenemos muy creído.

La concentración de edificios es una oportunidad para la concentración de talento. Tanta gente distinta cerca es una oportunidad para el intercambio de ideas, propuestas, proyectos, crecimiento, avance. Y representa a una generación, la de los últimos 30 o 40 años que ha trabajado por construir una huella propia, no vivir -como nosotros- de los emprendedores de hace quinientos años, los que hicieron la Catedral, descubrieron América o dieron la primera vuelta al Mundo.

Un dato más: la ciudad de Singapur recibió en 2019 veintiún millones de turistas; Sevilla no llegó a tres.

Hay ciudades maravillosas llenas de vitalidad en el mundo: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Seattle, Houston, Minneapolis, Monterrey, Londres, París, Estambul, Tokio, Milán, y las ante nombradas de Asia. ¿Dónde estamos nosotros con respecto a ellas teniendo en cuenta dónde estuvimos hace quinientos años? Pues estamos en la intrascendencia.