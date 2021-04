¿Son escoria los votantes de Unidas Podemos? ¿Son fascistas los votantes de Vox?

Vamos a ver si soy capaz de expresar la idea de forma económica y con suficiente claridad.

Los votantes de Unidas Podemos no son escoria. Son personas con los mismos problemas que resolver que los demás, con los mismos sueños por cumplir que muchos otros. No se les puede insultar o menospreciar por votar a una formación política. Las ideas de las personas no se pueden juzgar, ni pisotear, ni anular. Se pueden discutir desde el respeto y la tolerancia. Solo eso.

Los votantes del PP o de Vox no son fascistas ni asesinos en potencia. Llamar fascistas a estos hombres o mujeres es demostrar que no se sabe qué es el fascismo, ni lo que representó. Es lo mismo que decir que ‘el comunismo mata’ como si el comunismo fuera un ente asesino. Matan los psicópatas, los locos, los malos en general. Los votantes del PP o de Vox son personas con los mismos problemas que resolver que los demás, con los mismos sueños por cumplir que muchos otros. No se les puede insultar o menospreciar por votar a una formación política. Las ideas de las personas no se pueden juzgar, ni pisotear, ni anular. Se pueden discutir desde el respeto y la tolerancia. Solo eso.

Creo que he sido breve. Pueden ustedes cambiar las siglas del partido político que quieran por cualquier otro porque el resultado será similar. Y lo pueden hacer en el momento que quieran hacerlo porque el resultado seguirá siendo el mismo.

Rebajemos el tono y la vehemencia porque esto se nos está yendo de las manos peligrosamente. Rebajemos el nivel de enfurecimiento y dejemos que sean los océanos los que nos maravillen con sus olas grandiosas. Las que creamos nosotros son penosas.