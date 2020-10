Sorolla.Operación Malaya

Estos días se ha hablado de la recuperación del cuadro “Antes de la corrida” de Joaquín Sorolla.

Joaquín Sorolla (Valencia, 1863-Cercedilla, 1923) nace en una familia humilde dedicada al comercio de tejidos en un barrio de Valencia. Contando con menos de dos años, sus padres mueren en la epidemia de cólera que azota la ciudad, por lo que el futuro pintor es adoptado por una hermana de su madre. La posición económica de sus tíos era peor que la de sus padres. Su tío Pepe es cerrajero, y su tía Isabel se dedica a sus labores. La visión de la vida de Sorolla es vitalista y optimista .

El único que mostró simpatía por la figura de Sorolla, el alicantino José Martínez Ruiz,” Azorín" (Monóvar, Alicante, 1873-Madrid, 1967), que destacó la presencia del blanco y del aire como elementos identificadores de la tierra valenciana y de la pintura de Sorolla.

Aunque fue el único noventayochista en hacerlo, Azorín fue de los pocos intelectuales que defendieron al pintor valenciano.

En mayo de 1895 escribiría el pintor «estoy componiendo un cuadro tamaño natural para el Salón; el asunto es una corrida de toros en un pueblo, te llevaré el boceto para que me digas tu opinión; puede ser una cosa hermosa de color y líneas y de un acorde raro dada la pintura que dan a las paredes de las casas». Se refería al cuadro Antes de la corrida (250x370) que pintó en Valencia y al que también hace referencia en otra carta posterior donde comenta que el cuadro refleja «el momento en que la cuadrilla se prepara para salir al redondel, el efecto de la luz y el color local son estupendos; si logro arrancar algo de aquello habré hecho un gran trozo de pintura.. .»Del cuadro existen también algunos bocetos.

La pintura recoge el momento en el que la cuadrilla está dispuesta para salir al ruedo. El motivo le sirve para mostrar su dominio de la luz, reflejada a través del potente haz que atraviesa el aire del cuadro, y la sombra donde se encuentra los caballos de los picadores. Le permite, además, jugar con algunos personajes de la composición a contraluz frente al rojo vibrante del monosabio que arregla una zapatilla al torero.

En la monografía dedicada al pintor, Blanca Pons-Sorolla escribe que gracias a Andrés Parladé, Conde de Aguiar, escribe el 8 de noviembre que "Ahora almuerzo a escape y me voy a Tablada para hacer un estudio de un toro, que no es posible que venga donde trabajo para hacerlo directamente,..."Dificultades enormes ...me esperan, Dios me ayude pues estos toros no son los de la playa.

Blanca Pons-Sorolla recuerda también que Sorolla realizó en años anteriores algunas obras de asunto taurino, sin relación directa con esta pintura. Se trata de dos lienzos en que se representa la suerte de varas, pintados alrededor de 1900, El picador y El picador herido; y de una acuarela que guarda ciertas similitudes con ellos: La corrida.

Además, como hemos indicado sobre 1895 Sorolla había pintado, ”Antes de la corrida”.

Ángel María Cortellini Hernández pinto otro cuadro de parecido título: Francisco Montes "Paquiro", antes de una corrida. La despedida del torero 1847.

Para saber más : SOROLLA Y LA PINTURA TAURINA(Doña Fátima Halcón).Fundación de estudios taurinos 2016.-

Blanca Pons-Sorolla. Joaquín Sorolla .Vida y obra .2001.Fundación de apoyo a la historia de Arte Hispánico