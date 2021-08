Sorpresa en el IAF

Lo de Patricia del Pozo, la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, es de traca. Da la noticia de que el nuevo director del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF) será Cristóbal Ortega, que ya dimos aquí hace meses, y dice que todo ha sido “muy transparente”. Igual que lo de Ricardo Pachón, el anterior director, al que llamaron desde la Junta para hacerle un traje a medida y luego le hicieron la vida imposible, lo que provocó su salida sin que le fuera aceptada ninguna propuesta. ¿Para qué lo eligieron entonces? Con el nombramiento ya de Ortega vuelve a quedar claro que el concurso público ha sido de nuevo un paripé, porque hicieron lo mismo que con Pachón: elegirlo a dedo. Exdirector de la Bienal, “su trayectoria en el flamenco ha sido intachable”, ha dicho la consejera de Ortega, a pesar del desastre de su paso por el magno festival sevillano. “Todo ha ido muy bien, muy transparente”, ha dicho también. Y tanto. Cristóbal Ortega hasta se presentó un día en el Instituto para saludar al personal, en pleno proceso del concurso, porque pasaba por allí. Todo muy transparente. Ortega ya es el nuevo director y ahora cabe preguntarse hasta cuándo y si lo van a dejar trabajar, que dirija de verdad el Instituto y que decida quiénes se quedan y quiénes salen. Soy de la opinión, y alguna vez lo he expuesto, que el IAF no sirve para nada. Ojalá cambien las cosas con este nombramiento de Ortega, que no es mal gestor cultural. Y ojalá la consejera solucione también el problema del Centro de Documentación del Flamenco, de Jerez, prácticamente muerto desde hace tiempo, con el patrimonio tan valioso que alberga ya el Palacio de Pemartín y lo que necesitamos que toda esa documentación sea conocida y que esté a disposición de los investigadores, artistas y aficionados. Menuda decepción nos hemos llevado con el nuevo Gobierno de la Junta.