Soy cristiano ateo

Creo que lo más preciso sería decir que soy “Ateo Cristiano no exclusivo”, o sea, no creo en un Ser por encima de esta existencia que pueda intervenir en la vida tal como la entendemos, pero sigo la filosofía de “Un Tal Jesús” (como los jesuitas le llamaron durante algún tiempo para sentir más cercano a aquel hombre bueno) y no la sigo de una manera exclusiva, porque puedo ser Cristiano y Freudiano y Nietzscheano y Darwinista y Marxista. Sigo el mensaje de Cristo, la filosofía del Amor, pero puedo estar preocupado por el inconsciente que propone Freud o por la búsqueda de auténtica Libertad responsable que propone Nietzsche o vislumbro en la lucha humana de supervivencia los principios detectados por Darwin o puedo comprender la estructura materialista sobre la que se fundamenta el pensamiento de Marx. La Filosofía de Jesús, el amor como base para la convivencia (bastante justificada en su época en la que vio facciones luchando entre sí sin alcanzar nunca la paz) me parece la mejor (y más útil) manera de relacionarse con los demás, pero no la considero el mensaje de ningún Dios.

Siempre nos dijeron que Dios es Amor, y para comprenderlo como yo lo entiendo sólo hay que considerarlo como una verdad literal: llamamos Amor a la armonía del universo y, por tanto, a la del Mundo. Cuando todo funciona de manera coordinada, concertada, armónica, cuando cada ser cumple con su tarea y lo hace bien, a ese “cosmos”, a ese “Orden”, podemos llamarle Amor. Dios es eso, o sea, la palabra “Dios” es sinónimo de “Amor”, de “Orden” de “Cosmos”. Es el Dios de Espinoza: Todo es Dios, cada cosa, cada planta, cada animal, cada ser humano es Dios.

También nos dijeron siempre que todos somos hijos de Dios, pero cuando escuchamos decir que Jesús era hijo de Dios nos creímos que era una especie de “hijo especial” (especial fue, sin duda), pero pudo ser un hijo de Dios como todos somos hijos de Dios (del Amor, del Cosmos). No es por tanto mágico, trascendental, de otra dimensión, procedente del mundo de los dioses, es sólo un hombre ejemplar (como tantos otros que ha habido a lo largo de la Historia).

Para mí todo es Dios, Jesús es Dios, cada uno de nosotros somos Dios, o sea, parte de este Todo armónico y perfecto (o en continua búsqueda de perfección: no olvidemos que para el cristianismo también son hijos de Dios los malvados, los criminales, los imperfectos). Pero eso significa que no hay un “Dios ente” en alguna parte del Universo (o fuera de él) contemplando y actuando cuando quiere sobre unos u otros eventos del Universo ni esperándonos en un más allá glorioso.

Me di cuenta de todo esto siendo monitor de Confirmación y estudiando la idea de Espíritu Santo: cuando se habla de espíritu santo entiendo que hablamos de la misión que Jesús había querido encargar a sus discípulos: que el amor es la estrategia. Igual que el “espíritu de una ley” implica que hay que hacer lo que esa ley tenía previsto como sentido profundo y transversal que no se puede romper con tecnicismos, el espíritu santo es (para mí) el sentido del mensaje. Y eso es lo que se pretende con los jóvenes cuando se confirman: que confirmen ser miembros comprometidos del equipo que va a trabajar en pos del amor entre todos. Primero han “comulgado” con el proyecto (amar) y luego, siendo adultos jóvenes, se comprometen con él.

De hecho, cuando los discípulos están reunidos en Pentecostés, las “lenguas de fuego” que reciben (espero que nadie crea que eran llamas sobre la cabeza) es la aceptación, la asunción de que si dejaban morir el espíritu de lo que les había enseñado su amigo, el amigo desaparecería. Y renacen sus fuerzas —entendido el mensaje— de salir a predicar por el mundo. Cuando Tomás llega y pone en cuestión el proyecto, los otros le dicen que meta la mano en la llaga, para mí, en la llaga abierta de las injusticias de la Israel romana. “¿No te das cuentas”, le dirían, “que la gente sufre? Mira su dolor y dinos si una vez muerto Jesús no debemos hacer nada”. Y, a su vez, los discípulos que van por Emaús se encuentran a un viejo pordiosero y le permiten acompañarlo y luego comparten con él su comida y, cuando lo están haciendo, se dan cuenta de que ¡de eso trataba la cháchara de Jesús, de amar y compartir y ayudarse mutuamente!” y se vuelven con los otros para decirles que lo han entendido y que por fin entienden que deben comprometerse o el mundo seguirá lleno de odios e inquinas.

Así, cuando nos dicen que Jesús resucitó, ahora sí lo entiendo: resucitó porque sus discípulos decidieron no dejarlo morir, reunirse semanalmente y recordarle, y estará vivo mientras alguien defienda el amor, la comprensión, la empatía, la tolerancia, el perdón.

Siempre me pareció mal que los cristianos trabajaran por los demás sabiendo que así se ganaban el cielo. Yo, como cristiano ateo, amo, ayudo a los demás, me comprometo, sin esperar premio trascendente alguno. Ah, y si al final lo hay, seguro que soy invitado. Y lo aceptaré con gusto...