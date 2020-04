‘Spiriman’, plantas medicinales y condición sexual

Ha llegado el momento del festival de luz y de color que los dioses nos tenían reservado para los últimos días de este confinamiento (semana arriba, semana abajo).

Por su parte, Andry Rajoelina, presidente de Madagascar, ha anunciado este lunes la comercialización de un producto compuesto por plantas medicinales como «curativo y preventivo» contra el coronavirus. Ole, ole y ole. Parece ser que se ha quedado tan pichi.

Pero, eso no es todo, llega a toda velocidad desde Granada Jesús Candel, alias Spiriman, para ofrecernos la posibilidad de ser libres. Después del capítulo en el que dijo que el coronavirus era una bobada o algo así; después de otra entrega de la serie en la que clamaba al cielo y pedía entre aspavientos que nos metiéramos en casa sin rechistar porque el fin del mundo llegaba; ahora, este sujeto, pide que nos saltemos a la torera el confinamiento porque es ilegal y porque nuestra libertad está por encima de cualquier otra cosa. Un espectáculo excelente el que nos ofrece este médico granadino. Por cierto, en las redes se le piden cuentas de una cantidad recaudada para comprar no sé qué y distribuirlo en no sé dónde. Habrá que ver qué es todo esto. Sería un colofón maravilloso que el escándalo derivase hacia esos territorios tan estereotipados y cutres.

Y esto no acaba aquí. El periodista Jorge Bustos se mofa de la condición sexual del ministro de Interior. Como si le importase a alguien con quién se acuesta el señor Marlaska. El periodismo en España se está convirtiendo en un escaparate de amarillismo irresponsable que no hay por dónde agarrarlo.

Lo de la Guardia Civil persiguiendo bulos que muestren desafección con el Gobierno de España, lo dejamos para otra ocasión. Porque más que ridículo es muy preocupante.

A ver si hay suerte y Pablo Casado dice alguna cosita, Pedro Sánchez comparece en rueda de prensa, los catalanes dan otra vuelta de tuerca a su particular show y Pablo Iglesias nos habla a los españoles con ese tono tan clerical y tan falso que le convierte en una caricatura de las malas. Más no se podría pedir al destino.