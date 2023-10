Su Majestad el Rey Felipe VI no es un traidor

El rey Felipe VI ha propuesto a Pedro Sánchez para ser investido presidente, si es que alcanza el número de votos necesarios para ello. Hace una semanas, hizo lo mismo con Alberto Núñez Feijóo, que no tenía garantías de llegar a acuerdos suficientes. Sánchez tampoco las tiene ahora.

Pues bien, en redes sociales y foros de Internet se han lanzado como fieras contra el Rey mostrando su indignación porque ha designado a Sánchez como candidato. Palabras curiosas como felpudo, refiriéndose al rey Felipe VI o traidor al Estado de derecho, son algunos lindezas que circulan por la redes difundidas por aquellos que piensan que el Rey no debería haber designado a Sánchez por falta de apoyos .

Felipe VI no puede mostrar parcialidad o arbitrariedad alguna en estas situaciones. La Corona tiene en España las funciones que tiene y no hay más cera que la que arde. Si existen culpables o traidores o lo que sea en todo este bochorno al que nos arrastra Pedro Sánchez, no son los Reyes de España.

No creía yo que fuera a ser necesario recordar al personal que se celebraron elecciones hace unos meses, y que todo esto es consecuencia de los votos emitidos. Los españoles votamos de forma que la aritmética parlamentaria permite estos movimientos, que el día de las elecciones parecían ciencia ficción, pero que se convirtieron en moneda de cambio horas después. Conviene recordar que Pedro Sánchez y sus adláteres ya indultaron a un grupo de políticos delincuentes y que se les ha votado más estas últimas elecciones que las anteriores generales. Es injusto tratar de cargar las culpas sobre Felipe VI y es, además, una muestra de desconocimiento absoluto de lo que es y representa la Corona en España.

Es casi imposible que Pedro Sánchez no sea investido presidente. Que nadie crea que lo que nos enseñan es lo que está ocurriendo porque lo importante es lo que está oculto y solo saben los involucrados. Pero si Pedro Sánchez no consigue los apoyos suficientes, las próximas elecciones obtendría un resultado similar a este último, incluso, más favorable todavía para que sus intenciones se convirtieron en certezas.

El Rey no es el culpable, queridos amigos. No lo es.