Ay, qué mundo, toda mi vida escuchando lo mismo, como, más o menos, decían Tip y Coll: “sube la bolsa, baja el pescado”, mientras tras ellos se observaba una canasta que iba para arriba tirada por una cuerda y otra cuerda bajaba con un pez atado a ella. Ya tenemos la inflación y los medios informan a medias y forman menos todavía. Dicen además que en el futuro bachiller la filosofía va a tener más importancia. La filosofía y el periodismo comparten algo clave: buscan la verdad, como ambas disciplinas afirman. La filosofía desde luego, el periodismo no estoy tan seguro porque la verdad es muy profunda y el periodismo no suele ser profundo. Ahora por ejemplo no es frecuente que los medios expliquen con claridad y profundidad las causas más oscuras de la inflación, se limitan a decir que como ha subido la electricidad está subiendo todo y entonces la gente comprará menos y entonces las empresas venderán menos y entonces el paro subirá, los EREs y ERTEs se prolongarán y el Estado ingresará menos pasta, etc.

Chorradas, siempre lo mismo, ya es hora de ofrecer un periodismo casuístico, no sólo qué va a pasar y un porqué de pitiminí, vayamos al fondo, al fondo, que, ya lo he dicho, el periodismo es también formar. ¿Quién es el culpable de la inflación? La electricidad. ¿Y quién es esa señora, la tal Electricidad? ¿Acaso es un ente que flota sobre nuestras cabezas en forma de espíritu? ¿Es algo inmaterial? ¿Quién controla el cotarro, un alma inasible?

El novelista y economista José Luis Sampedro sostenía, entre otras, dos ideas: una, el sistema capitalista hace tiempo que ha fracasado. Dos, a los niños en las escuelas y a los púberes y jóvenes en el instituto les enseñan aspectos con los que tal vez nunca se van a tropezar en la vida, pero no les hablan de cómo funcionan los bancos, desde pequeños, y eso que a los bancos se van a llevar amarrados toda su existencia, el humano está condenado a conducir el barco mercantil cual Ben-Hur atado al inmenso remo de las galeras.

Como en el colegio y en otras etapas de la enseñanza no nos han hablado del funcionamiento de los motores que mueven nuestra sociedad, ahora sabemos que sube la bolsa, baja el pescado y que la culpa es de una tal Electricidad. Así es cómo nos forman a las masas incultas a las que luego nos utilizan para que metamos una papeleta en una urna y a eso lo llaman democracia plena, eso es la verdad, es decir, lo menos profundo es la verdad. Más de medio siglo llevo aguantando esta farsa que ahora nos llega a través de un número mucho mayor de medios de comunicación, más emisores de doctrina a favor o en contra de empresarios y gobiernos que de la verdad. El periodismo, generalmente considerado, no busca la verdad, el periodismo busca adoctrinar, confundir por infoxicación y decirles a sus receptores lo que quieren que les digan: unos que el gobierno es muy malo y otros que es bueno o que no es tan malo. Para saber de verdad por qué existe la inflación hay que llevar a cabo un esfuerzo considerable, buscando aquí y allá, algo a lo que sólo se dedica una minoría, el resto a distraerse y apretarse el cinturón porque en las informaciones más habituales lo que te dan son datos sin interpretar ni profundizar. La profundización la tiene el Poder y los propios medios, no usted ni yo que debemos llevar a cabo un sobreesfuerzo que sería en buena medida innecesario si por fin se implantara un buen periodismo interpretativo. Las causas profundas de lo que sucede las sabe el Poder que por eso es Poder. Y a veces ni el Poder es consciente de lo que está haciendo consigo mismo, con nosotros y con el mundo.