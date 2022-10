Suben las pensiones: abuelitos, ¡os queremos mucho!

La subida de las pensiones no es sólo para los abuelos y las abuelas sino para una gran parte de los habitantes de Estepaís. Para los hijos y los nietos, para los yernos y las nueras, etc.; sumen, sumen, ahí tenemos a millones de votantes, 9 millones de pensionistas más los parados que dependen total o parcialmente de ellos y añadan a los que viven por encima de sus posibilidades al haber caído en la adicción al consumo y sus síndromes de abstinencia. Un dinerito del paro por aquí, un ingreso mínimo vital por allá, una pensión no contributiva por acullá, y ya tenemos una forma segura de comprar lo indispensable para sobrevivir. Y encima, ahora, como éramos pocos, los abuelos han parido un 8,5% por ciento de subida de sus pensiones. Esto es un Potosí, la inagotable alcancía de plata que tiene don Pedro Sánchez.

Ese sillón renqueante desde hace años. Vamos a pedirle a los abuelos algo que les han subido mucho la pensión. Ese empaste de una muela que ahí quedó pendiente. Acudamos a los abuelos. Ese frigorífico que flaquea, ese modelo nuevo de móvil para el niño o la niña que hay que ver la tabarra que están dando porque ya lo tienen algunos de sus amigos. Venga, abuelos, soltad pasta, vuestros descendientes no pueden ser menos que nadie, hay que aparentar. Esas clases de inglés que hacen falta, ese deporte que se le ha antojado ahora al niño, ese yoga que la madre necesita, ese reloj digital tan chulo que te lo dice casi todo y además en colores; que incluso avisa a las féminas hasta del día en que tiene que venirles la regla. Con el tiempo, esos aparatos te medirán la tensión arterial, les dirán a los diabéticos cómo tienen la sangre tomando una pequeñísima muestra de su muñeca con un pinchacito del que ni te enterarás o bien te informarán sobre tu código genético y tu predisposición a sufrir ésta o aquella enfermedad. Y todo eso si es que no lo pueden hacer ya, lo que ocurre es que entonces el precio se disparará y no será como el de ahora al que puede hacerle algo de frente la pensión de los abuelitos, aunque el relojito sea un buen pellizco para bolsillos medios.

Miren por dónde la ancianidad puede ser algo de utilidad como de hecho ya sirve por lo menos desde que estalló la crisis de 2007-2008 o bien desde que existen tantos “ninis” viviendo del cuento y la sopa boba. Tal vez con las nuevas pensiones los suegros sean todos como el suegro con dinerito que retratan Los Morancos en su escena del suegro pobre y el suegro rico, donde el primero todo lo que hacía era negativo y el segundo no metía nunca la pata sino que su conducta estaba repleta de gracejo, simpatía y excentricidades.

Los empresarios están que trinan porque les han subido las cotizaciones sociales (a sus trabajadores también). Dicen que esa medida conduce a la no contratación y al despido en esta coyuntura económica. No hay problema, entre el 8,5% de los abuelos y el 3,5% de los funcionarios, todo arreglado. El asunto está en saber si esto es pan para hoy y hambre para mañana, empezando por el hecho de que el PIB que maneja el gobierno para 2023 difiere –a la baja- del que estima el Banco de España. Sería el principio de eso que se llama el remedio ha resultado peor que la enfermedad. Por otra parte, ¿y si la subida de las pensiones se las llevan las residencias de ancianos? Vaya, se jodió la fiesta, ni televisor nuevo, ni móvil ni sillón ni leche en polvo. En el fondo, todos sabemos que el sistema de pensiones hace aguas y la única ventaja de llegar a la jubilación y la vejez es que hay muchas personas semejantes a ti con las que consolarse de la situación de este perro mundo que te revienta trabajando y luego, tarde o temprano, te tira a la papelera. Por cierto, eso pasa ya a cualquier edad. Desde hace tiempo.