Suicidios y muerte de Dios

Supongo que no es éste el lugar para tratar sobre el anuncio de la muerte de Dios por parte de Nietzsche y ahora menos que acaba de nacer el Niño. Cuando Nietzsche anunciaba en sus clases el terrible hecho y lo escribió, casi nadie le echaba cuenta. Ahora, en mi caso, tampoco puede que me lean, ustedes deben estar preocupados por otras cuestiones y no por estas elucubraciones de viejo con la mente confundida. A la mayoría de ustedes les deben interesar más las realidades que son los sucesos y los sorteos de la suerte a ver si cae el numerito y se acaba el azote bíblico que es el trabajo. Lo que sucede es que creo que el tema está de actualidad y por eso lo traigo a este diario una vez más en lugar de hablar del discurso del rey y de las diversas batallitas políticas a las que me refiero y referiré en más de una ocasión. Demasiados columnistas hablan de lo mismo pero en fin, para eso están, para alejarnos de la filosofía, por ejemplo.

Puede que unas pocas personas me echen algo de cuenta y sólo por ellas vale la pena escribir aunque algún día me tenga que ir con mis pamplinas a otra parte por baja audiencia en este diario que me permite publicar más y mejor que los llamados grandes rotativos. Ellos, los llamados grandes, se lo pierden.

Ha aumentado el periodismo banal, el de gancho, entretenimiento, “intriga” (“El misterio mejor escondido por Fulano de Tal”, “El aspecto de Mengana de Cual a los 80 años: no te los vas a creer”). Pero existen bastantes medios que, por fortuna, apostaron y siguen apostando por un periodismo de análisis, interpretativo, de formación. Y nuevos medios se han unido a ellos desde la Red a pesar de que la mayoría de los ciudadanos no desea complicarse la vida salvo que un asunto les afecte gravemente y a veces ni bajo esa circunstancia. El problema de Occidente es la falta de ilusiones tras la muerte de Dios, eso se nota en la cantidad de instituciones públicas y privadas que han surgido en este orden del desorden. Es lo que predijo Nietzsche. Hay un fenómeno centrífugo total, una muchedumbre solitaria, un individualismo gregario, todo el mundo hace cosas distintas, pero, en la práctica, todos llevamos a cabo acciones muy similares.

Ya sabrán ustedes que, según los últimos datos que acaba de publicar el INE, relativos al año 2021, el número de muertes por suicidio sigue en aumento por tercer año consecutivo. El número de suicidios en niños y niñas de 10 a 14 años ha aumentado un 41% en 2021, respecto a 2020. En total, murieron por esta causa 4.003 personas (2.982 hombres y 1.021 mujeres). En el caso de los hombres, el suicidio también es la principal causa de muerte externa con un incremento del 1,8% respecto a 2020. Por edad, el mayor número de fallecimientos por suicidio se produjo en la franja de los 50 a los 54 años (con 460), seguida por la franja de 45 a 49 (con 438) y de 55 a 59 años (con 407).

Qué desastre que se mate la gente y sobre todo que aumenten tanto las muertes entre los menores, ¿adónde vamos a ir con un país en el que los niños y jóvenes carecen de ilusión para vivir?, se preguntan los expertos. ¿Causas de los suicidios? Insuficiencia de recursos de atención psicológica, fundamentalmente en Atención Primaria; influencia del contexto social en el que vivimos; precariedad laboral; incertidumbre ante el futuro. Ya tenemos el telefonito de marras para atender a los suicidas, el 024, por teléfonos que no quede, los hay para todos los disgustos. Menos da una piedra. No es la solución, claro, la solución -o la mayor parte de ella- está en terminar con la “influencia del contexto social en el que vivimos” y con “la precariedad laboral o la incertidumbre ante el futuro”, ambos aspectos no los soluciona el telefonito que sólo ofrece buenas palabritas. De fondo late la muerte de Dios, anunciada a finales del XIX por Nietzsche, Karl Marx y Freud, los llamados “filósofos de la sospecha” por Paul Ricoeur, no sé por qué ya que no sospechaban nada, estaban seguros. Lean, por favor, lo que transmite San Lucas: “La muchedumbre de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma y ninguno tenía por propia cosa alguna; todo lo tenían en común... No había entre ellos indigentes. Los que eran dueños de campos y de casas los vendían y llevaban el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y a cada uno se le repartía según su necesidad”.