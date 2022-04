Supervivientes 2022: Anabel Pantoja una vaga y Kiko Matamoros un machote de palo

Supervivientes 2022 ha arrancado y, con los primeros vídeos que nos llegan desde Honduras, se constatan algunas cosas que todos conocíamos o intuíamos o imaginábamos. O algo porque en esto de la telebasura cabe cualquier cosa por estúpida que sea.

Anabel Pantoja es una vaga redomada. No mueve un dedo y se permite el lujo de nominar a Juan Muñoz (ex ‘Cruz y Raya’) porque dice que es él el que no hace nada y no aporta como superviviente. La realidad es que Juan cuida del fuego buena parte de la noche mientras la sobrina de Isabel Pantoja duerme pierna suelta. La que no aporta nada es ella. Eso sí, nadie tiene valor para decirle las cosas claras a ‘Miss No doy palo al Agua 2022’, salvo... ¡exacto! Juan Muñoz. Esta chica junto con ‘Mister Machirulo 2022’, también conocido como Kiko Matamoros, se están intentando hacer los jefes del cotarro, pero terminarán de patitas en la calle. Tiempo al tiempo. Alguien debería avisar a esta muchacha de que el personaje se la está comiendo. Y alguien debería decir a Matamoros que hablar mal de todos no es el camino adecuado. A una se la come por los pies el personaje y el otro se disuelve en su propia mala leche.

Por su parte, Charo Vega está dejando claro que tiene una mala baba de campeonato. Lo de nominar a Marta Peñate diciendo que no se había enterado bien de lo que le decía la propia Marta (esta quería que Charo nominase a un tercero) ha sido el ejemplo de lo que un cínico puede dar de sí. Se dice en las redes que no se entera de nada; ella dice que no se entera de nada; y la realidad es que se entera de todo y que el tiempo que esté en la isla será un problema para el resto de participantes. Además, compite por el primer puesto de vaga absoluta con Anabel Pantoja y puede ser que estén a la par (y ya es un mérito absoluto teniendo como rival a la sobrinísima).

El tal Anuar, que es hermano de uno que anda con la hija de Isabel Pantoja (son como una mancha de aceite estos Pantoja y se están poniendo ciegos a ganar pasta a costa de la audiencia televisiva) es el concursante que peor cae al personal. En redes sociales, es raro encontrar un apoyo o unas palabras de ánimo para él. Vago y vacío. Casi nadie tiene mucho que aportar aunque este Anuar es el rey. Y, por eso, intenta chupar cámara sin control, porque sabe que si todo depende de su inteligencia, de sus habilidades o de su gracejo, lo tiene más que crudo.

Kiko Matamoros; sí, ‘Mister Machirulo 2022’; sigue haciendo el ridículo. Se le había llenado la boca diciendo que era una especie de ser invencible y que a su edad estaba hecho un ser formidable y no era así. Se arrastra por la arena de playa y poco más.

En fin, lo esperado. Unos dando la nota y el resto pasando desapercibidos o casi. Es pronto para poder predecir qué va a pasar aunque la cosa promete. Más vagos, manipuladores y maldicientes juntos es imposible. Un bomba de relojería que ya está activada.