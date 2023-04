Supervivientes 2023: ¿Una noche de pasión entre Ginés y Yaiza?

Creo que no estoy preparado para asistir a un espectáculo como el que nos ofrece Supervivientes. Me refiero a una noche de pasión entre Ginés y su novia, la tal Yaiza. Y no soy mojigato ni nada por el estilo; no me asustan estas cosas; lo que pasa es que la historia de amor entre estas dos personas me genera el mismo interés que asistir al cortejo entre un pavo real y otro o entre una cotorra venezolana y un buitre leonado. Es decir, la historia de amor de estos dos me interesa entre nada y el dolor de cabeza intenso.

Después de tantos realities, después de tantas horas de televisión aguantando romances mentirosos y enamoramientos repentinos más falsos que el beso de Judas, me da pereza asistir a más de lo mismo. Tal vez, si los protagonistas fueran otros, podría hacer un esfuerzo (no sé, por ejemplo, un romance aunque fuera falso entre Isabel Pantoja y Ana García Obregón), pero este Ginés y su novia me parecen dos casposos que están vendiendo una burra que no existe ni llama la atención en absoluto.

Ginés es un caradura y ella una listilla. Eso es todo. Lo que hagan o dejen de hacer en el programa me da igual, y entre las sábanas ni te cuento. Y si esto es el gran bombazo que nos tenían preparado es que las carencias que arrastra esta edición de Supervivientes son graves.

No es lo mismo comer bocadillos enormes que un puñado de arroz. Y es que Ginés no puede ofrecer nada que no sea eso: un bocata entre las manos. Ni siquiera las carpetas que se inventa, por disparatadas que parezcan, abren las ganas de encender el televisor.

Cuando los modelos se agotan es mejor abandonar la idea porque, de otro modo, lo que ofreces es el mismo perro con distinto collar. Y no están las cosas como para perder el tiempo viendo como unos sujetos pasan hambre y discuten entre ellos. Ya lo hemos visto muchas veces y tampoco es para tanto.