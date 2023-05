Supervivientes 2023: Yaiza, Miriam, Pocholo... La indecencia que nunca acaba

Parece mentira aunque me temo que es absolutamente cierto: cuanto más deleznable es un participante de reality en Tele5 más premian su presencia y más dinero gana.

La tal Yaiza es mentirosa compulsiva, provocadora, insultona, desagradable y una especie de paradigma de la maldad más estúpida. Además, todo lo que dice y hace apesta a falso y a montaje. Sí, Ginés y ella son unos montajistas. Ayer, la hija de Isabel Pantoja, Isa P., dijo durante el programa Conexión Honduras que esa mujer no debería estar allí; y, efectivamente, no debería pisar un plató jamás en la vida. No se puede dar voz a la calumnia, a la agresividad, a la violencia verbal o al engaño. Eso es una indecencia. El comentario que dedicó a Miriam (hija de Ginés) fue lamentable y casi doloroso (Miriam dijo que se alegraba si Yaiza estaba embarazada, qué ójala fuera ella la que estuviera preñada, y esta contestaba ‘claro, tú no puedes’ haciendo una clara alusión a la condición sexual de la joven; más rastrero es improbable).

Por otra parte, el buen rollo llegaba al programa de la mano de Pocholo Martínez Bordiú. Bailecitos, sonrisas, abrazos y frases precocinadas que ya se usaban hace un siglo aunque parece que las ha inventado un premio Nobel de literatura llamado Pocholo. Eso de ‘no soy supersticioso porque da mala suerte’ o la bonita ‘no hay que ser mejor que nadie sino mejor que el día anterior’ se dicen hasta en la India (yo soy de allí y lo decía siendo niño). Pocholo es un sujeto que se ha corrido un millón de juergas, le quedan otro millón, y no ha dado un palo al agua en su vida. El gran logro de Pocholo es vivir del cuento, pero ahora le hemos convertido en una especie de alma libre que aporta paz y serenidad a la Humanidad entera.

Y así todo. Programas llenos de participantes incapaces de dividir con decimales (o de sumar), participantes que aportan (entre todos) una cochambre intelectual que hace sentir escalofríos, participantes que deberían ponerse a trabajar de una vez por todas... El producto de un tipo de televisión que seguirá siendo lo que es aunque sin Sálvame en antena. Que nadie se equivoque.