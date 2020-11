Susana Díaz contra casi todos

En política, la falta de escrúpulos, el cainismo, la venganza y el ansia de poder, suelen ser los mecanismos que se activan ante un posible cambio en los puestos de poder. En Andalucía, ha llegado el momento de la guerra entre iguales para alcanzar sillones importantes.

Se unen los que apoyaron a Pedro Sánchez con los que fueron cercanos a Susana Díaz y se llevaron una patada en el trasero. El grupo está trufado de distintas formas de entender la política y de abordar los problemas de Andalucía, pero todo funciona como un solo hombre porque lo que une a todos los que forman ese grupo es querer el poder y pasar facturas viejas. Susana Díaz tiene contados amigos en su partido y los que lo son saldrán pitando al comprobar que le queda poco a la que fue presidenta de Andalucía. La política es eso.

Todo se ha complicado enormemente. Por ejemplo, es difícil entender cómo se va a organizar una candidatura en la que se unirán los defenestrados por la propia Díaz (Mario Jiménez es el claro exponente de esa corriente que buscaría tumbar a Díaz a cualquier precio) con los que también estuvieron defenestrados gracias a los que luego defenestró Díaz. Todos haciendo piña. ¿Se dejará ver claramente Juan Espadas? Apuesto un céntimo de euro a que será la cara visible de todo este movimiento. Le ha llegado la hora al alcalde de Sevilla. El futuro de Espadas está en San Telmo. O en Madrid. Otra cosa bien distinta es que quiera cuidarse antes de que comience el baile.

Susana Díaz tendrá que pulir su artillería pesada porque la batalla va a ser monumental. Y si todo se tiene que resolver entre solo dos candidaturas tendrá problemas serios para continuar al mando del PSOE-A. Otra cosa es que los opositores no se pongan de acuerdo y dejen el camino libre a Díaz. Si Díaz se enfrenta a dos o tres grupos distintos lo tendrá sencillo.

El sanchismo ha tomado mucha fuerza en el panorama político español. Y los políticos, que viven de estar arrimados al que manda y al que les puede señalar para un cargo goloso, no dudarán de cambiar de bando. Nadie quiere alzar la voz para que no les den una paliza política antes de tiempo. Solo lo hace alguno que sabe que no tiene nada que hacer se deja ver, creo yo que por aparecer más en la prensa que otra cosa. El resto espera tranquilo sentado a la puerta por si diera la casualidad de ver a alguien con los pies por delante ante de tiempo. Unos pies de mujer.

Es pronto aunque los movimientos comienzan a ser notables. Insisto, apuesto por Juan Espadas.